L'une des séries les plus populaires de Max nous donne de ses nouvelles et elles sont excellentes ! Ce sont les fans qui vont être contents.

Alors que Max s’apprête à bientôt accueillir The Penguin, déjà considérée comme l’une des meilleures séries de l’année d’après certains retours, la plateforme SVOD se prépare aussi à accueillir une nouvelle saison pour une autre série, quant à elle déjà culte. Après des mois de ralentissement, entre drames, grèves, problèmes de planning et autres polémiques, cette fois c’est la bonne. La saison 3 d’Euphoria arrive !

Une série ultra populaire bientôt de retour sur Max !

Oui, vous lisez bien, la saison 3 d’Euphoria n’est plus en sursis, elle est bien programmée et son tournage commence bientôt. D’après Casey Bloys, le grand responsable d’HBO et Max du coup, Euphoria allumera les caméras en janvier prochain. Toutes les étoiles sont alignées et les désormais hyper stars Zendaya et Sydney Sweeney ont enfin leurs agendas de libres.

« Je ne connais pas la date exacte, mais je peux vous dire que nous travaillons avec le créateur Sam Levinson. J'ai été très satisfait des scénarios que nous avons reçus. Notre plan était de commencer le tournage à la mi-janvier, et c'est toujours en bonne voie. »

Une excellente nouvelle donc pour Euphoria, qui revient de très loin. LA série a bien failli ne jamais avoir de suite. Le showrunner principal s’est jeté à corps perdu sur un autre projet, The Idol, qui a bidé d’ailleurs. Plusieurs têtes d’affiche, comme Zendaya et Sweeney, ont enchaîné les tournages chacune de leur côté, les scripts ne plaisaient pas, les grèves ont frappé et l’un des acteurs importants de la série est malheureusement décédé, Angus Cloud, qui interprétait Fez Co, le dealer de Rue.

Mais Euphoria s’est relevée, le casting reviendra en grande partie et la saison 3 débarquera sur Max une fois bouclée. Vous vous en doutez, mais on n’a aucune date de diffusion pour le moment, pas même une fenêtre, mais on ne s’attend pas à revoir la série de sitôt. En attendant, vous pouvez toujours retrouver les deux premières saisons sur Max.

Source : Deadline