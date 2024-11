Depuis un petit moment maintenant, le MCU bat de l’aile. Les derniers films sortis au cinéma ont peiné à convaincre, quand la plupart des projets ont été retardés. C’était sans compter sur l’affaire Jonathan Majors qui a contraint Marvel à se défaire de celui qui devait être le grand méchant des prochaines phases de son univers connecté. Le géant américain a trouvé la parade parfaite en faisant revenir Robert Downey Jr en tant que Mr Doom. S’il y a bien un film du MCU qui pourrait une nouvelle remplir des salles, c’est Spider-Man 4 avec Tom Holland. Après de nombreuses rumeurs, l’acteur a enfin confirmé officiellement l’existence du film, dont le tournage devrait débuter l’été prochain, avec une sortie le 24 juillet 2026 dans le viseur. Alors que la pré-production a commencé, de nouvelles informations viennent de leaker.

Nouveaux leaks pour Spider-Man 4

Peut-on faire plus spectaculaire que No Way Home et son énorme carton au box-office ? Sony et Marvel vont essayer. Tom Holland lui-même insistait sur un point avant de se lancer corps et âme dans ce projet : il fallait qu’il en vaille la peine, qu’il apporte quelque chose de concret à son personnage. Avec le retour du minois de son mentor Tony Stark en grand méchant des prochaines phases du MCU, il y en a des histoires à raconter. Il semblerait en revanche que la direction prise par Spider-Man 4 ait été dévoilée à l’avance grâce à Production Weekly, site hautement fiable de l’industrie. On y apprend alors deux choses. La première que le film devrait comprendre son petit lot de cameos et apparitions espérées. Robert Downey Jr (Doctor Doom), Michael Keaton (Vulture) et Andrew Garfield (Spider-Man) seraient en effet de la partie.

La seconde nous éclaire davantage sur le scénario de ce Spider-Man 4. Après les événements du Doomsday, Peter Parker est déterminé à retrouver une vie normale et à se concentrer sur ses années universitaires, mettant de côté son alias de super héros. Ce moment de paix et de répit sera de courte durée puisqu’une nouvelle menace mortelle va émerger et mettre en danger ses amis et sa ville. Peter doit revoir ses plans et enfiler à nouveau son costume de Tisseur pour collaborer avec « un allié improbable pour protéger ceux qu’il aime », peut-on lire dans le document de production officiel dévoilé sur la Toile. Spider-Man 4 devrait donc une nouvelle fois jouer la carte des caméos en tout genre, sans doute un peu plus dans la retenue.

Source : Production Weekly via X