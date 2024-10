On arrive au mois de novembre et Max sort le grand jeu pour ses abonnés. Comme Netflix, Prime Video et Disney+, la plateforme SVOD fait le plein de nouveautés Au menu ce mois-ci, de très gros films dont des franchises ultra populaires, mais aussi des séries très appréciées et surtout, LA série évènement de la fin d’année.

Tous les films Max de novembre 2024

En novembre, Max charge son catalogue de très gros films cultes. Gladiator, Alexandre, Da Vinci Code… autant de longs-métrages bien connus des cinéphiles qui viendront renforcer une liste déjà longue de films présents sur la plateforme. Plusieurs sagas complètes seront aussi de la partie comme les 50 Nuances de Grey par exemple. Certaines cinéastes sont aussi mises en lumière, à l’instar de Tarantino dont quelques de films débarquent en novembre 2024 comme Inglorious Bastard et Les Huits Salopards. Pas de grosses sorties inédites notables malheureusement, Max joue ici la sécurité. Il faudra regarder du côté des séries pour trouver son Graal signé HBO ce mois-ci.

1/11 ALEXANDRE – Film GLADIATOR – Film LES HOMMES DU PRESIDENT- Film

3/11 MANY SAINTS OF NEWARK – UNE HISTOIRE DES SOPRANO - Film

4/11 DA VINCI CODE - Les 3 films

6/11 SPIDER-MAN – Les 3 films JUDAS AND THE BLACK MESSIAH – Film

8/11 BLADE RUNNER 2049 – Film BIENVENUE A GATTACA– Film

10/11 CRY MACHO – Film

11/11 CINQUANTE NUANCES DE GREY - Les 3 films FAUTEUILS D'ORCHESTRE – Film

14/11 THE FLASH - Film

15/11 L'INTERVENTION – Film LA RAGE AU VENTRE – Film PHOTO DE FAMILLE – Film BLOOD DIAMOND– Film ELYSIUM– Film

20/11 INGLOURIOUS BASTERDS – Film LES HUIT SALOPARDS – Film L'ETRANGE HISTOIRE DE BENJAMIN BUTTON – Film LE PIANISTE – Film

22/11 SE SOUVENIR DES BELLES CHOSES – Film SNOW THERAPY – Film YVES SAINT LAURENT – Film L'HOMME QU'ON AIMAIT TROP – Film HARRY, UN AMI QUI VOUS VEUT DU BIEN – Film MALABAR PRINCESS – Film LES FILS DE L'HOMME – Film

23/11 MAGNIFICAT – Film

28/11 SWEETHEARTS - Film



Toutes les séries de novembre 2024, avec l'arrivée de DUNE Prophecy

S’il y a pas mal de films, c’est surtout une série qui va attirer toute l’attention en novembre 2024 sur Max. Après l'excellente série The Penguin, dont les épisodes se poursuivent, c’est DUNE Prohecy qui compte bien marquer les esprits. Issu de la licence légendaire qui brille d’ailleurs au cinéma depuis quelques années grâce à l' adaptation de Denis Villeneuve, DUNE revient avec une nouvelle série inédite, loin des blockbusters. On y suivra la mystérieuse sororité « Bene Gesserit navigue entre les batailles politiques et les imbroglios de l'Imperium, poursuivant un but bien précis et bien à lui qui va amener ses membres jusqu'à l'énigmatique planète de Dune… » Tout un programme. D’autres séries cultes débarqueront aussi en intégrale avec notamment Luther ou encore Misfits. Il y en aura pour tous les goûts.