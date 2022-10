C'est maintenant sûr et certain, rien ne va plus pour le prochain film Blade avec Mahershala Ali (Spider-Man New Generation, Alita : Battle Angel).

Marvel Studios suspend le film Blade

Le tournage du nouveau film Blade, qui aurait dû commencer en novembre à Atlanta, ne se fera pas. The Hollywood Reporter rapporte en effet que la production est suspendue jusqu'à ce que les choses s'arrangent. À un mois de débuter les prises de vues, le long-métrage a perdu son réalisateur Bassam Tariq, et manifestement, aucun remplaçant n'a été trouvé dans un si court délai.

En raison de changements continus dans notre calendrier de production, Bassam n'est plus le réalisateur de Blade mais restera attaché au film en tant que producteur exécutif. Nous apprécions le talent de Bassam et tout le travail qu'il a accompli pour amener Blade là où il est. Un porte-parole de Marvel via The Hollywood Reporter

Optimistes, Marvel Studios et Disney espèrent toutefois pouvoir retourner sur les plateaux de tournage dès le début 2023. Mais forcément, cette pause imprévue chamboule le calendrier des films du MCU. Alors que Blade était assuré d'avoir une sortie au 3 novembre 2023, il arrivera finalement le 6 septembre 2024 au cinéma. Sous réserve que d'ici là, tout soit arrangé.

Précédemment, le journaliste Jeff Sneider avait fait état d'un projet tout simplement chaotique. Script riquiqui avec des scènes d'action peu engageantes, un producteur trop éparpillé et un acteur principal frustré de tout ce processus, rien n'allait. À voir si la firme de Mickey parviendra à redresser la barre.