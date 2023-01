Le personnage de Blade va être réhabilité au cinéma par Marvel, et Mahershala Ali dans le rôle principal. Un projet qui ne plaît pas à tout le monde, et encore moins à une figure du film de 1998.

Les problèmes et une embellie pour le reboot de Blade

Le MCU rencontre des turbulences et le reboot de Blade en fait particulièrement les frais. Alors que le tournage aurait dû avoir lieu l'année dernière, en novembre à Atlanta, Marvel Studios a tout arrêté pour des problèmes majeurs. Quelques jours seulement avant que les équipes se réunissent, le film a perdu son réalisateur Bassam Tariq pour cause d'incompatibilité d'agenda. Une situation provoquée par les changements effectués par la maison des super-héros dans leur calendrier.

Une des raisons, oui, mais qui est loin d'être la seule. En vérité, les soucis se sont accumulés et pas des moindres puisque les sources proches du dossier ont évoqué un script peu vendeur - surtout dans les scènes d'action -, un producteur (Kevin Feige) pas vraiment investi à 100% et un acteur, Mahershala Ali, qui subissait tout ça. Mais les choses se sont arrangées et c'est le français Yann Demange (Top Boy, Dead Set) qui sera aux commandes du futur Blade.

Stephen Dorff dans le rôle de Deacon Frost.

Un nouveau film « pour ados »

Si Wesley Snipes semble soutenir le projet et son acteur principal, ce n'est absolument pas le cas de Stephen Dorff qui campe Deacon Frost dans la version originale. Pour lui, ce Blade sera un autre film « pour ados dont tout le monde va se moquer ».

Si les films adaptés de comics étaient plus comme ceux de l'époque à laquelle j'ai tourné Blade, ou à quelques uns qui sont sortis au fil du temps, comme lorsque Nolan a fait The Dark Knight et réinventé le Batman de Tim Burton, qui est de toute évidence un génie... lorsqu'ils étaient intéressants, comme quand Stephen Norrington a fait Blade, et que Guillermo Del Toro s'éclatait à faire le sien. Mais toutes ces autres daubes, c'est juste gênant, vous voyez ce que je veux dire ? Je veux dire que Dieu les bénisse, ils font un tas de fric, mais leurs films sont bidons (rires). Et personne ne s'en souviendra. Personne ne se souviendra de Black Adam au final. Je ne l'ai même pas vu, ça avait l'air tellement mauvais. Marvel a l'habitude que je leur tape dessus de toute manière. Comment ça se passe avec votre Blade pour ados qui peine à trouver un réalisateur ? Tout le monde va se moquer de ceux qui seront impliqués dans le projet car nous l'avons déjà fait, et en mieux. Il n'y a pas de Steve Norrington ici. Via The Daily Beast.

Un brin salé !

Etes-vous de l'avis de Stephen Dorff sur les films Marvel ou trouvez-vous qu'il va trop loin ? Pensez-vous également, comme lui, que le reboot sera forcément moins bon et très édulcoré par rapport à l'original ? (interdit aux moins de 17 ans aux US et moins de 12 ans chez nous)