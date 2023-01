Le MCU (univers cinématographique Marvel) commence à prendre de l'âge, ayant tout de même débuté en 2008 avec Iron Man. Pour autant, même après 15 ans de bons et loyaux services, la mode des superhéros au cinéma n'est pas prête de s'arrêter. Mais ça, c'est le patron de Marvel Studios, Kevin Feige qui en parle le mieux.

Vers l'infini et au-delà pour le MCU

Comme nous pouvons l'apprendre via le journal Variety, Kevin Feige déclare durant le Podcast The Movie Business que les gens s'attendent visiblement à la fin du film de super-héros depuis presque 20 ans. Une lassitude va-t-elle obligatoirement s'instaurer après tant d'années ?

Je suis chez Marvel Studios depuis plus de 22 ans, et la plupart d'entre nous y sommes depuis une dizaine d'années ou plus. Combien de temps cela va-t-il durer ? Est-ce que cet engouement pour les films de Comics va se terminer ?

La question est d'ailleurs posée à Kevin Feige directement de façon explicite à propos du MCU. L'homme s'en agace d'ailleurs un peu :

Je n'ai pas vraiment compris la question. Parce que pour moi, cela revenait à dire après Autant en emporte le vent : "Eh bien, combien de films supplémentaires peuvent être réalisés à partir de romans ?'" "Pensez-vous que le public va s'agacer des films adaptés à partir de livres ? Vous ne poseriez jamais cette question car la plupart des gens comprennent qu'un livre peut être n'importe quoi. Un roman peut contenir n'importe quel type d'histoire. Tout dépend donc de l'histoire que vous traduisez. Les non-lecteurs de bandes dessinées ne comprennent pas que c'est la même chose dans les bandes dessinées. Il y a 80 ans d'histoires les plus intéressantes, les plus émouvantes, les plus révolutionnaires qui ont été racontées dans les comics Marvel, et c'est notre grand privilège de pouvoir prendre ce que nous avons et de l'adapter. Une autre façon de le faire est de les adapter dans différents genres, et quels types de films nous voulons faire.

Il est vrai que l'argument de Feige est réel au sujet du MCU et des adaptations. Bon nombre de films à l'heure actuelle et dans le passé, proviennent d'un roman. Pourquoi cela ne serait t-il pas le cas avec les Comics ? Sachant que comme souligné dans son propos, il est possible d'innover avec de nombreux genres différents.