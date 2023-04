Avec la multiplication des films Marvel, certains acteurs et actrices ont envie de passer à autre chose. Soit à cause d'un ras le bol soit pour changer d'air.

Marvel et le MCU sont une grande famille et bon nombre d'acteurs doivent une carrière au monde des super-héros. Soit après une traversée du désert comme Robert Downey Jr. et Iron Man, soit pour donner un gros coup de projecteur comme Chris Evans. Et dans le lot des très nombreux comédiens et comédiennes de talent ont tout simplement apprécié apparaitre dans le MCU pour incarner divers figures emblématiques des Comics. C'est le cas de l'actrice Zoe Saldaña qui incarne Gamora.

Une actrice fait ses adieux à Marvel

C'est au sein d'une interview avec le média The Hollywood Reporter que l'actrice Zoe Saldaña a voulu clarifier les choses sur son avenir chez Marvel et dans le MCU, et plus précisément au sein du film Les Gardiens de la Galaxie. En effet, si Saldana a déclaré qu'elle s'attend à ce que la série Les Gardiens continue, elle n'en fera pas partie.

Je ne pense pas que ce soit la fin pour les Gardiens. C'est la fin pour moi, pour Gamora

Cela va même plus loin puisque Saldana a déclaré qu'elle avait prononcé un discours après avoir terminé ses scènes pour Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 à l'équipe et a spécifiquement remercié le scénariste-réalisateur James Gunn pour son "temps, sa patience, ses conseils et son amitié". De son coté Chris Pratt qui incarne Star-Lord a voulu aussi s'exprimer en expliquant qu'il avait passé trop de temps avec elle et le reste du casting pour ne pas rester ami.

J'ai fait des films où j'ai été si proche des gens, puis le travail se termine et je ne les revois plus jamais. Et cela arrive. Je ne pense pas que cela se produira avec nous.

Le film d'une vie

Il faut dire qu'en comptant les 3 films de la saga Les Gardiens de la Galaxie + les films Avengers, le casting a en effet passé beaucoup de temps ensemble. Pendant plusieurs années et dans une vie, c'est beaucoup. Surtout quand on connait l'impact des films Marvel.

Dans le même temps, l'acteur Dave Bautista qui joue Drax semble moins triste et il est même soulagé d'une telle fin. Il avait en effet confié que jouer dans un film Marvel était quelque chose d'épuisant physiquement et moralement.

Je l'aime. Mais il y a un soulagement. Ce n'était pas du tout agréable. C'était difficile de jouer ce rôle. Le processus de maquillage me rendait fou. Et je ne sais tout simplement pas si je veux que Drax soit mon héritage-- c'est une performance stupide, et je veux faire des trucs plus dramatiques.

Bref, il ne semble pas garder un très bon souvenir de l'expérience. Pour mémoire vous pourrez retrouver le film Marvel Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 le 3 mai 2023 au cinéma.