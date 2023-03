Marvel avait revu une très grosse partie de son calendrier il y a peu et nous n’avions plus de date pour les gros projets du MCU. Jusqu’à aujourd’hui. Puisque cette série très attendue a enfin une date de diffusion sur Disney+.

Le MCU vient enfin d’entrer dans sa cinquième phase avec le récent Ant-Man 3 Quantumania, qui n’a d’ailleurs pas tant déchaîné les foules que ça. Malgré une réception en demi-teinte de ce dernier long-métrage, le MCU n’est pas en danger. En revanche, beaucoup de choses ont bougé depuis les premières annonces. Blade est en difficulté, les films ont été repoussé et certaines séries ont même perdu leur date de diffusion. Toutefois, l’une des plus importantes vient enfin de dévoiler sa date de sortie. Il était temps !

Il s’agit de Secret Invasion, une série très importante pour le nouvel arc narratif du MCU qui nous fera suivre Nick Fury (Samuel L. Jackson) ex-grand patron du Shield, qui tentera par tous les moyens d'empêcher les Skrulls d’envahir la terre. Ces fameux extraterrestres notamment que l'on a pu voir dans Captain Marvel. Initialement prévue pour le début de l’année 2023, Secret Invasion n’arrivera finalement que le 21 juin prochain sur Disney+. Elle devrait donc pousser un peu Loki dont la saison 2 devait normalement arriver cet été. Cette dernière n’a d’ailleurs toujours pas de date de diffusion pour le moment.

La phase 5 et 6 du MCU en plein chamboulement

Le MCU nous réserve encore de très grosses surprises, malgré les récents événements sur fond de dramas qui l’ont secoué. En plus de Secret Invasion, de nombreuses séries sont attendues comme Loki, Echo ou encore Ironheart. Côté films, le long-métrage Les Gardiens de la Galaxie 3 débarquera d’ici quelques semaines en salles et il sera suivi de The Marvels qui a été repoussé à la fin de l'année 2023 pour remplacer Blade qui est quant à lui prévu pour 2024 désormais.

Pour le reste, c’est encore un peu flou. Captain America 4 ouvrira les hostilités en 2024 et toute l’intrigue de la phase 5 terminera sur une phase 6 marquée par deux nouveaux films Avengers. Ces derniers devraient d’ailleurs mettre la barre encore plus haute que ne l'ont déjà fait Infinity War et Endgame. Il va y avoir du boulot, mais Marvel a les reins solides.