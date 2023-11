Après un succès fulgurant pendant plus de 10 ans, Marvel accuse le coup. Les derniers films et séries du MCU ont été accueillies plus froidement que d'habitude, et certains projets comme Ant-Man et la Guêpe : Quantumania a été un flop au box-office. Une situation assez inédite pour la maison des super-héros qui doit encore déployer les futurs programmes de la phase 5.

Le nouveau film Marvel de la phase 5 du MCU a de gros problèmes

Cela fait de longs mois maintenant que l'on évoque les soucis rencontrés par Marvel Studios. Bien sûr, comme tous les autres studios de production, l'antre des super-héros a été touchée par la pandémie de COVID-19 et par la grève des scénaristes mais aussi des acteurs à Hollywood. Mais ce n'est pas la source des turbulences. Le mal est plus profond puisque depuis pas mal de temps, les films et séries du MCU ne sont pas à la hauteur des attentes des fans et téléspectateurs. Entre les séries Marvel Disney+ faiblardes et parfois très moches, comme She-Hulk, ce n'est pas la joie.

The Marvels, qui est la suite de Captain Marvel avec Brie Larson dans le rôle star, aurait pu relancer la machine qui s'est enrayée. Mais quelques heures après la sortie, ce n'est pas encourageant. Commençons par les avis qui sont plus que tièdes. Si l'on regarde Rotten Tomatoes, The Marvels obtient le score de 61% pour 146 critiques. Une moyenne très basse qui place le film entre Thor 4 (63%) et Ant-Man 3 (46%), ce qui n'est pas un gage de qualité. C'est au moins déjà plus que The Eternals (47%) ou la série Disney+ Secret Invasion (54%), mais en dessous de Captain Marvel (79%) en ce jeudi 9 novembre.

Si ce n'est pas le pire long-métrage du MCU, c'est quand même une douche froide pour beaucoup. « Le dernier film du Marvel Cinematic Universe est un space opera prévisible et difficile à appréhender sans être abonné à Disney+ » estime Première. Pour Les Numériques, c'est la goutte de trop « Plat, maladroit et sans idées, le film a 20 ans de retard et s'oublie aussi vite qu'il s'est vu. Un ratage ».

The Marvels boit la tasse, le nouveau Blade ressuscité ?

Une exception française ? À l'étranger, comme le montre le score Rotten Tomatoes, ce n'est pas la folie non plus. « Un candidat sérieux au titre du pire film Marvel... Dire que The Marvels est difficile à regarder serait un euphémisme » pour Irish Times. « Plus haut, plus loin, plus vite était l'accroche du premier Captain Marvel. « A t-on déja touché le fond » serait plus approprié ici » selon Daily Telegraph. « Il n'est ni aussi drôle, ni aussi accrocheur et chaleureux qu'il essaie de l'être. Et ce malgré tous les efforts de la talentueuse réalisatrice Nia DaCosta et de son trio d'actrices talentueuses et extrêmement sympathiques » conclut le Chicago Sun-Times.

L'inverse total chez The Hollywood Reporter « La mise en scène spontanée de DaCosta et sa narration intime permettent au public de voir ce trio sous des angles nouveaux et divertissants ». Entertainment Weekly s'est aussi laissé embarquer dans cette aventure. « Kamala (Khan) s'épanouit et réussit son intégration. L'actrice et le personnage sont si heureuses de jouer dans un grand film Marvel que l'on ne peut s'empêcher de se laisser emporter ». En dehors des critiques, The Marvels pédale dans la semoule au box-office. Avec 49 629 entrées pour le premier jour en France, c'est l'un des pires démarrages du MCU. C'est même en dessous du concurrent DC et son Birds of Prey (55 035). Le week-end à venir sera crucial chez nous comme à l'international.

C'est quoi la suite de la phase 5 du MCU ? Deadpool 3, Captain America: Brave New World, Thunderbolts et Blade. Concernant le reboot du chasseur de vampires, il y a une bonne nouvelle : le film sera classé R aux États-Unis et ne devrait donc pas être lisse comme d'autres productions Marvel.