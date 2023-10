Ces dernières années, l'univers cinématographique Marvel est devenu assez complexe. Avec les films du MCU, ceux produits par Sony tels que Venom, et les anciennes productions telles que les séries Netflix ou les films X-Men. Afin de clarifier la situation, Kevin Feige, le président de Marvel Studios, a souhaité apporter des précisions.

Marvel détaille son MCU

Un nouveau livre exposant en détail la chronologie de l'Univers Cinématographique Marvel (MCU) vient de faire son apparition sur le marché. It il contient une déclaration intrigante de Kevin Feige concernant le canon du MCU.

En septembre 2013, la série "Agents of SHIELD" a diffusé son tout premier épisode, se présentant comme pleinement connectée au vaste MCU. Cependant, au fil des saisons et de la production d'autres séries par la branche télévisuelle de Marvel, il est apparu clairement qu'il existait un décalage entre ces séries et les films produits par les studios. Finalement, Marvel Television a été fermé et Marvel Studios a commencé à produire des séries pour Disney+. Cette fois, celles-ci étaient pleinement intégrées dans la continuité du MCU. Cette situation n'a pas vraiment plu aux fans inconditionnels de projets tels que SHIELD, Jessica Jones ou Runaways.

Pour clarifier, dans la préface du nouveau livre, "The Marvel Cinematic Universe - An Official Timeline", Kevin Feige s'adresse aux fans en expliquant :

Concernant le Multivers, nous reconnaissons qu'il existe des histoires – des films et des séries – qui sont canoniques pour Marvel, mais qui ont été créées par différents narrateurs à différentes périodes de l'histoire de Marvel. La chronologie présentée dans ce livre est spécifique à la Ligne Sacrée du MCU jusqu'à la Phase 4. Cependant, à mesure que nous avançons et plongeons plus profondément dans la Saga du Multivers, on ne sait jamais quand les chronologies pourraient simplement s'écraser ou converger entres elles.

Tout est possible, mais...

Cette déclaration laisse penser à certains fans que la "Ligne Temporelle Sacrée", qui comprend tout ce qui se passe dans le MCU principal de Iron Man aux Guardians of the Galaxy Vol. 3 et au-delà, n'inclut pas les autres séries et films en dehors des projets de Marvel Studios. Cela signifie que les productions de Marvel Television et les films créés par la 20th Century Fox avant son acquisition par Disney, ainsi que les épisodes Spider-Man de Sony avant "Homecoming", ne seraient pas considérés comme canoniques. Une porte reste tout de même ouverte et les choses pourraient changer à l'avenir. Mais cela divise assurément l'opinion générale sur les réseaux sociaux. Les autres productions Marvel doivent elles faire partie intégrante du MCU ?

Avec l'arrivée d'Avengers : Secret Wars, qui s'étendra à travers le Multivers, peut-être que les stars de certaines de ces anciennes séries pourraient réapparaître grâce au pouvoir de la narration d'univers alternatifs. Kevin Feige lui-même a laissé entendre que tout était possible dans sa préface. Mais jusqu'à quel point ?