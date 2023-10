Bien que Deadpool 3 soit vivement attendu par les amateurs de Marvel, des incertitudes planaient déjà quant à sa date de sortie. Fortement impacté par les grèves des scénaristes et acteurs, une sortie le 3 mai 2024 paraissait de plus en plus compromise. Et le couperet est tombé...

Deadpool 3, il va falloir être patient

Selon des sources fiables du média reconnu, Deadline, Deadpool 3 de Marvel Studios, l'un des films les plus attendus de l'année 2024, ne sortira pas à la date prévue. Originellement programmé pour le 3 mai 2024, inaugurant la saison estivale des superproductions, sa sortie est maintenant remise en question à cause de la grève des acteurs. Même si celle-ci devait prendre fin sous peu, le film, actuellement inachevé, ne pourrait pas tenir cette date. Cela s'explique par les défis associés à la re-mobilisation de l'équipe et à l'achèvement de la production. Vu le budget et la superproduction, c'est tout à fait normal.

Pour rendre la situation encore plus délicate, aucune nouvelle date de sortie n'a été annoncée. Le troisième opus de Deadpool, premier du nom sous l'égide de Disney suite à la fusion avec 20th Century Fox, est dirigé par Shawn Levy. Avec un ton audacieux, cru et résolument classé R, il s'inscrit dans la continuité des précédents volets qui ont amassé la somme astronomique de 1,56 milliard de dollars au box-office mondial. Impressionnant.

Une dure période pour le cinéma américain

Levy, quant à lui, a exprimé son désir de ne pas dénaturer l'essence de la franchise pour Deadpool 3. Le film priorisera les décors naturels, évitant ainsi la surutilisation des écrans verts, une pratique de plus en plus critiquée dans les récentes productions. L'objectif est clairement d'éviter ces écueils pour Deadpool 3. Entre ça et le retour de Hugh Jackman dans le rôle de Wolverine, il y a de quoi sauter au plafond si l'on aime Marvel.

Mais le sort de Deadpool 3 n'est que la partie visible de l'iceberg pour Disney. Plusieurs autres productions prévues pour 2024 pourraient aussi être retardées à cause des perturbations induites par la grève. Toutefois, un espoir subsiste avec Captain America : Brave New World, prévu initialement pour le 3 mai puis repoussé au 26 juillet, qui pourrait revenir à sa première date, étant donné qu'il est déjà terminé. Un moindre mal.

À ce stade, Disney n'a pas encore rendu officielles ces modifications pour Deadpool 3. Mais il y a tout de même peu de doutes sur la véracité des propos du média Deadline. Qui est toujours très bien informé dans le domaine et qui se trompe très rarement.