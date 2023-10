Le bateau Disney+ tangue quelque peu ces dernières semaines et Bob Iger, le patron de la société aux grandes oreilles, multiplie les initiatives pour tenter de redresser la barre. La perte d'abonnés n'a pas été très bien perçue et les investissements du service de SVOD ont profondément été remis en cause. Terminés les contenus à outrance, c'est la fin de l'abondance, l'heure des économies, quitte à supprimer une soixantaine de films et séries du catalogue. Des actions pour renouer avec le succès, surtout chez Marvel qui fait grise mine au cinéma comme à la télévision.

Disney+ confie ses séries Marvel à des professionnels

On ne sait pas quel mouche a piqué DC et son concurrent Marvel, mais c'est légèrement le bazar au sein des deux maisons de super-héros. Au moins le positif dans tout cela, c'est que l'une comme l'autre fait des efforts et se remet en question pour faire mieux. Le début d'une renaissance ? Le temps nous le dira, mais de nouveaux changements ont été annoncés pour les séries Marvel Disney+.

Dans un article sur le sujet, The Hollywood Reporter nous révèle les coulisses de la création des shows télévisés de la plateforme. Jusqu'à maintenant, le service préférait confier ses projets à des cadres du cinéma, mais c'est fini. Désormais, l'objectif est de « marier la culture Marvel et la culture télévisuelle traditionnelle » selon Brad Winderbaum de la branche streaming, TV et animation. Exit donc les gens d'Hollywood, les commandes sont confiées à des showrunners pour les prochaines séries Disney+. Un terme qui désigne tout simplement le directeur d'une série.

« C'est un terme (ndlr : showrunner) avec lequel nous sommes plus à l'aise et que nous avons également appris à adopter. Nous avons besoin de dirigeants dévoués à ce média, qui vont se concentrer sur le streaming et la télévision. Ce sont deux choses différentes » ajoute Winderbaum (via The Hollywood Reporter).

Visuel d'Echo (crédits : Disney).

Le service de SVOD adopte le format de saisons

L'embauche de showrunners pour les séries Marvel Disney+ est une première étape. La plateforme revoit son processus de production et se pliera au même modèle que les shows TV. Il y aura notamment des pilotes et surtout plusieurs saisons. La firme de Mickey et la maison des super-héros veulent créer un vrai rendez-vous, que les téléspectateurs s'attachent aux personnages, et non avoir des sortes de faire-valoir pour les prochains films.

« Marvel veut créer des séries qui s'étalent sur plusieurs saisons où le public peut prendre le temps de s'attacher aux personnages, plutôt que d'avoir la sensation que ces derniers sont là uniquement dans le but de préparer un grand événement de type crossover ». En d'autres termes, les séries Marvel sur Disney+ seront à l'avenir plus indépendantes des films et existeront avant tout par elles-mêmes. La recette d'un futur succès ? Nous verrons bien, mais c'était nécessaire au regard des nombreuses critiques formulées par les professionnels et les téléspectateurs sur les récents programmes tels que She-Hulk.

Tous ces changements impacteront les shows à venir, y compris le très attendu Daredevil Born Again qui rencontre d'énorme problèmes. Face à ces soucis, tous les travaux initiés ont été mis à la poubelle. C'est un reboot, ce qui retardera inévitablement grandement la sortie. D'autant que la grève des acteurs à Hollywood n'est toujours pas en voie d'être résolue. Mais pour redresser la barre, Disney va devoir améliorer les conditions de travail des artistes VFX, qui se sont d'ailleurs récemment syndiqués.