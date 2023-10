Les nouveautés Disney+ de novembre 2023 sont connues et ont a enfin la liste complète des films et séries à venir ! Ça prépare déjà Noël !

Comme Prime Video et Netflix, Disney+ fait lui aussi le plein de nouveautés chaque mois. Même si récemment on a surtout entendu parler de la plateforme pour sa politique assez agressive concernant le partage de compte, Disney+ cartonne et continue d'accueillir de grosses sorties, que ce soit des films ou des séries. Et le mois de novembre 2023 ne va certainement pas manquer d'en ajouter.

Après un mois d'octobre plutôt bien fourni, la plateforme de Mickey va une nouvelle fois se remplir de nouveautés avant les fêtes de fin d'année. Au menu, le retour de séries attendues, quelques films qui s'annoncent très sympathiques et une poignée de documentaires.

Quelques séries Disney+ pour le mois de novembre 2023

Côté séries, c'est assez timide, mais quelques séries appréciées font leur retour avec de nouvelles saisons. C'est le cas notamment de Solar Opposites, le dessin animé de Justin Roiland (Rick & Morty), qui entame sa quatrième saison, ou encore Super Noël, qui revient pour une saison 2. Quelques nouveautés sont aussi attendues, mais Disney se lance ici dans le drame. Une série coréenne, Vigilante, ou encore A Teacher, qui nous fait suivre la relation toxique d'une professeure prédatrice avec un lycéen.

Les séries Disney+ de novembre 2023

Solar Opposites - saison 4 - 1/11

Synopsis : « Quatre extraterrestres échappent à l’explosion de leur monde et atterrissent

en catastrophe dans une maison prête à l’emménagement dans une banlieue

américaine. Leur mission : protéger le Pupa, un superordinateur vivant qui

évoluera un jour vers sa véritable forme, se nourrira d’eux et terraformera la

Terre. »

Super Noël : La Série - Saison 2 - 8/11

Synopsis : « Après 28 ans, Scott Calvin reprend le flambeau du Père Noël, chef du Pôle Nord

et de Noël. Avec sa famille - Carol, Sandra et Cal - à ses côtés, et ses lutins

aux commandes, Scott Calvin fait face à un monde en pleine mutation pour

perpétuer l’esprit de Noël auprès des nouvelles générations. »

Vigilante - 8/11

Synopsis : « Star de l’académie de police, Jiyong est un jeune prodige des arts martiaux et

un étudiant studieux, hanté depuis plus de dix ans par le souvenir de sa mère,

assassinée sous ses yeux par un inconnu. Dans sa quête de vengeance envers

ce criminel sans remords, Jiyong s’en prend à d’autres malfaiteurs en se servant

des connaissances acquises à l’académie pour éviter de se faire arrêter. »

Un Meurtre au bout du monde 14/11

Synopsis : « Une hackeuse et enquêtrice en herbe de la génération Z, invitée avec huit autres personnes à participer à la retraite qu’organise un milliardaire (Clive Owen) dans un cadre enchanteur mais isolé. Quand l’un des invités décède dans de mystérieuses circonstances, Darby doit faire appel à toutes ses compétences pour démontrer qu’il s’agit bien d’un meurtre – même si certains lui mettent des bâtons dans les roues – avant que le tueur ne frappe à nouveau. »

Tout va Bien - 15/11

Synopsis : « Cette série nous plonge dans le quotidien d’une famille en pleine tourmente

qui devra faire face à de nombreuses épreuves. La famille Vasseur est une famille comme les autres, lieu

du plus beau comme du pire, habituée à se retrouver pour les anniversaires, spectacles de gymnastique

rythmique et sportive ou réveillons balisés, ponctués de complicité, de rires mais aussi de malaises, de

rivalités qui viennent chahuter leur amour et les liens indéfectibles qui les soudent. »

La Maison Allemande - 15/11

Synopsis : « 1963 : La jeune Eva Bruhns, interprète en polonais à Francfort, vit avec ses

parents propriétaires d’un restaurant nommé “Deutsches Haus”. Alors que

tout le monde attend ses fiançailles avec le riche héritier d’une maison de

vente par correspondance, Eva est engagée pour assurer les traductions d’un

procès pénal contre d’anciens dignitaires nazis d’Auschwitz. C’est

au cours de son travail de traduction qu’Eva va mesurer l’ampleur de la machine

d’extermination nazie et qu’elle va progressivement comprendre qu’elle est

personnellement liée à ce lieu. »

A Tearcher - 15/11

Synopsis : « Cette série explore la complexité et les conséquences d’une relation prédatrice

entre une jeune enseignante et un lycéen. »

Culprits : Arnaque à l'Anglaise - 29/11

Synopsis : « Joe Petrus vit le rêve américain avec son fiancé et ses beaux-enfants. Or, ce

qu’ils ignorent est que Joe a été impliqué dans un crime mystérieux trois ans

plus tôt et que son dangereux passé est en train de le rattraper. Lorsqu’un tueur

commence à traquer l’équipe engagée dans le crime, Joe réalise qu’il n’est

qu’une question de temps avant que sa famille devienne une cible. Il retourne

à Londres pour retrouver la piste de son ancienne équipe et découvrir qui en a

après eux. »

Arrive également en novembre :

Firebuds: Premiers secours - saison 2 - 1/11

Les 3 détectives - 1/11

Marvel Studios Legends - « Carol Danvers », « Kamala Khan », « Monica Rambeau » - 3/11

Star Wars : Les Aventures des Petits Jedi - nouveaux épisodes - 8/11

The Ghost and Molly McGee - saison 2 -15/11

Hamster et Gretel - 15/11

La Maison magique de Disney - saison 2 - 15/11

Mickey & moi - saison 2 - 15/11

Spidey et ses amis extraordinaire - saison 2 - 22/11

Hailey sauve le monde ! saison 1 - 22/11

Alice et la Pâtisserie des Merveilles - 22/11

Lego friends : Un Nouveau Chapitre – 29/11

Les films Disney de novembre pour préparer Noël, mais pas que...

Un peu de douceur, mais pas trop, dans la sélection des films Disney+ de ce mois de novembre 2023. On commence dans l'horreur avec le court-métrage The Devil’s Harmony, qui nous fait suivre une jeune femme harcelée quotidiennement par ses camarades de classe, mais qui possède un pouvoir secret. Vengeance ? Ensuite, on plonge dans la douceur des fêtes de fin d'année avec le très amusant Santa & Cie. On y retrouve Alain Chabat dans la peau d'un Père Noël hilarant qui fait tout son possible pour sauver les fêtes. Enfin, c'est un film très attendu qui débarque enfin sur Disney+, Buzz l'Éclair ! Le film premier degré (ou pas) sur le célèbre Ranger de l'Espace découvert dans Toy Story (en version jouet en tout cas). Cela fait un moment que le film est réclamé par les fans, le voilà enfin qui débarque !

Les films Disney+ de novembre 2023

The Devil’s Harmony - 3/11

Synopsis : « Kiera subit du harcèlement en cours. Intello et capitaine du club de chant a

cappella, c’est une cible facile ou du moins, c’est ce qu’on peut croire. En fait,

son club de chant a un secret, un pouvoir surnaturel : lorsqu’elles chantent

‘L’harmonie du Diable’, les personnes qui l’entendent sont condamnées à

dormir pour toujours. »

Quiz Lady - 3/11

Synopsis : « Anne (Awkwafina) est une jeune femme brillante adepte de jeux télévisés. Elle se retrouve bientôt forcée de faire équipe avec sa sœur Jenny (Sandra Oh) - avec qui elle a presque perdu contact et que les aléas de la vie n’ont pas épargnée - pour aider à rembourser les dettes de jeu de leur mère. Quand de surcroît le chien d'Anne se fait enlever contre rançon, toutes deux n’ont d’autre solution que de se lancer dans un incroyable périple à travers les Etats-Unis avec une idée en tête: faire d’Anne la championne incontestée des émissions qu’elle affectionne tant afin d’obtenir l’argent qui leur fait défaut ! »

Jane par Charlotte - 17/11

Synopsis : « Charlotte Gainsbourg a commencé à filmer sa mère, Jane Birkin, pour la regarder

comme elle ne l’avait jamais fait. La pudeur de l’une face à l’autre n’avait jamais

permis un tel rapprochement. Mais par l’entremise de la caméra, la glace se

brise pour faire émerger un échange inédit, sur plusieurs années, qui efface peu

à peu les deux artistes et les met à nu dans une conversation intime, inédite et

universelle, laissant apparaître une mère face à une fille. Jane par Charlotte. »

Santa & Cie - 17/11

Synopsis : « Rien ne va plus à l’approche du réveillon de Noël : les 92 000 lutins de Santa

tombent gravement malades et flanchent tous en même temps ! C’est un coup

dur pour ce bon vieux Saint Nicolas. Qui va fabriquer les jouets pour les enfants

du monde entier ? Il n’a pas le choix, Santa et ses rennes doivent se rendre sur

Terre pour trouver un remède. Mais à son arrivée, M. Claus aura besoin d’aide

pour sauver la magie de Noël. »

Buzz l’Eclair - 24/11

Synopsis : « Après s’être échoué avec sa commandante et son équipage sur une planète hostile

située à 4,2 millions d’années-lumière de la Terre, Buzz l’Eclair tente de ramener tout

ce petit monde sain et sauf à la maison. Pour cela, il peut compter sur le soutien d’un

groupe de jeunes recrues ambitieuses et sur son adorable chat robot, Sox. Mais l’arrivée

du terrible Zurg et de son armée de robots impitoyables ne va pas leur faciliter la tâche,

d’autant que ce dernier a un plan bien précis en tête… »

De nouveaux documentaires avant les fêtes

Pour conclure, Disney+ ajoute plusieurs documentaires aux thématiques variées. On parlera de l'Amérique du Sud avec le célèbre explorateur Hazen Audel. Autre star, mais du cinéma cette fois, c'est Keanu Reeves (John Wick, Matrix) qui nous embarquera dans le monde de la course automobile pour nous raconter l'histoire fascinante d'une des plus grandes sagas de l'histoire de la Formule 1, rien que ça. Dans le domaine du sport, nous retrouverons Shohei Ohtani, qui retracera la carrière du célèbre joueur de baseball japonais qui a dû lutter toute sa vie pour se faire une place parmi les grands.

Les documentaires de novembre 2023

A L’Epreuve d’une Tribu : Les Andes 1/11

Synopsis : « Lors de la première partie de cette aventure épique en Amérique du Sud,

l’explorateur Hazen Audel se rend dans la majestueuse forêt atlantique. Après

s’être extirpé de marais pullulant de serpents et avoir descendu une chute

d’eau mortelle, Hazen poursuit son chemin à l’Ouest à la découverte du peuple

guarani. Il participe à une chasse traditionnelle avant de se joindre aux villageois

pour le festin marquant le festival de la moisson. »

Brawn : La Course Impossible 15/11

Synopsis : « Keanu Reeves raconte l’une des plus grandes sagas de l’histoire de

la Formule 1. À travers les témoignages de Ross Brawn et d’icônes de

la discipline comme Jenson Button et Rubens Barrichello, cette série

captivante en quatre parties fait la part belle aux révélations. Depuis

la création de Brawn GP, découvrez l’incroyable aventure de cette

écurie qui a dû affronter les manoeuvres stratégiques et les épreuves

financières au cours de l’une des saisons les plus compétitives de ce sport. »

Shohei Ohtani - Au-delà du rêve - 17/11

Synopsis : « Pourquoi Shohei Ohtani inspire-t-il autant de monde ? Ce film est un récit

cinématographique personnel et touchant de son parcours, du repêchage à la

Nippon Professional Baseball, devenant une vedette au Japon pouvant aussi

bien jouer au lancer qu’à la batte, jusqu’à la prestigieuse MLB, la ligue de baseball

des États-Unis. Ce documentaire dresse un portrait fidèle de l’évolution de son

talent, sa lutte contre les blessures et son état d’esprit unique qui ont fait de lui

une star du baseball brisant les barrières de la race, la langue, la discipline et la

culture. »

Love in Fairhope - 22/11

Synopsis : « Love in Fairhope » est une série dramatique romantique qui suit cinq femmes issues

de quatre générations différentes affrontant les défis de la vie et de l’amour dans la ville

enchanteresse de Fairhope, sur la côte est de l’Alabama. »

A retrouver également en novembre :