The Marvels sera le prochain film du MCU et il va falloir qu'il soit très bon. Ce sera le cas ? La réalisatrice met en tout cas en garde sur la direction du long-métrage.

À moins d'un changement de dernière minute, qui serait vraiment inattendu, The Marvels sortira dans les salles obscures le 8 novembre 2023. Le hic pour le film, c'est que la grève à Hollywood n'est toujours pas terminée, et il est de ce fait impossible pour les acteurs de partir en tournée promotionnelle. La réalisatrice Nia DaCosta redoute justement cette éventualité et elle n'est pas vraiment emballée.

« J'espère que je n'aurais pas à faire la promotion toute seule. Personne ne viendra pour me voir. Ils vont tous se dire "Où est Brie Larson" ? » (via CBR). C'est d'autant plus délicat pour DaCosta que The Marvels n'est pas réellement son film... Vous êtes prévenus !

The Marvels en sauveur du MCU ? Ce n'est pas gagné

L'écurie Marvel pourrait aller bien mieux. Entre le renvoi d'une productrice de longue date, les critiques sur la qualité des œuvres du MCU et des effets spéciaux, les retards liés à la grève et les artistes VFX qui se sont syndiqués pour mettre la pression afin d'obtenir de meilleures conditions de travail, la maison des super-héros doit faire grise mine. Mais malgré cela, il va bien falloir se remettre en selle et c'est The Marvels qui devra redonner un coup de boost à cet univers cinématographique.

En revanche pour le renouveau ou pour un futur succès critique, on repassera peut-être. Dans une interview pour Vanity Fair, la réalisatrice Nia DaCosta (Little Woods, Candyman 2021) s'est dit perdue à plusieurs reprises sur le tournage de The Marvels. « Il y a eu des scènes où je me suis dit « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? » et « Qu'est-ce que ça signifie pour le film ? ». Un acteur est censé regarder un truc de dingue dans l'espace, alors qu'il regarde une croix bleu. Il y a eu des joueurs difficiles où rien ne semblait fonctionner ». Une expérience sur fond vert qui l'a déstabilisée.

Mais surtout, ce qu'il faut retenir de cet entretien, c'est qu'elle affirme que le long-métrage est une « production de Kevin Feige ». Le président de Marvel Studios. « The Marvels est une production de Kevin Feige, c'est son film. C'est une réalité dont il faut avoir conscience. Et je l'ai fait en sachant que j'allais devoir en partie m'effacer » (via Vanity Fair). Ces propos reflètent la difficulté de mettre en scène un blockbuster, mais surtout un projet Marvel. Donc visiblement, Nia DaCosta n'a pas eu la liberté d'apporter une touche qui puisse faire la différence. Pour autant, elle ne ressort pas de l'expérience dépitée, et ça lui a même donné envie de « créer son propre monde ».

Des économies réalisées avec le budget du film

Du côté des spectateurs, The Marvels inquiète. Le trailer du mois dernier n'a pas réellement fait l'unanimité, même si certaines personnes continuent de croire au long-métrage grâce à Brie Larson. Il y a des pour et des contre, mais il faut espérer pour le MCU que plus de gens ressortent avec le sourire. Les dernières productions n'ont pas été les succès escomptés et Disney souhaite de meilleurs résultats.

Lors de l'interview, le budget de The Marvels a été dévoilé : environ 130 millions de dollars. Une somme bien plus faible que des gros blockbusters comme Mission Impossible 7 ou Indiana Jones 5. À vrai dire, ce serait même le film le moins cher de l'histoire du MCU à égalité avec Ant-Man. Peut-être que la réalisatrice n'a pas eu besoin de plus. Ou peut-être aussi que Disney avait déjà serré la vis et qu'il y aura des répercussions sur la version finale.