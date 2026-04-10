Avis aux amateurs de LEGO : après une belle annonce, le fabricant de jouets en briques ouvre les précommandes pour certains des sets les plus attendus de l'année.

Grâce à LEGO, vous allez pouvoir redonner vie à l'une des séries phénomènes de Netflix. Six nouveaux sets tirés d'une licence hyper culte viennent d'être annoncés. Mais le fabricant ne veut pas vous faire languir trop longtemps. Vous pouvez d'ores et déjà les précommander avant leur sortie cet été.

Les nouveaux sets LEGO One Piece n'attendent que vous

Face au nouveau succès de la saison 2 de One Piece sur Netflix, LEGO ne pouvait pas passer à côté d'une nouvelle collaboration. Ainsi, six nouveaux sets à l'effigie des personnages iconiques découverts dans les derniers épisodes sont disponibles en précommandes. Plusieurs scènes emblématiques sont même de la partie, pour vous replonger avec joie dans la série. Qui plus est, les prix sont loin d'être exorbitants, les fans vont pouvoir se faire plaisir.

75647 Fruit du Gum-Gum (n'essayez pas de le manger)

© The LEGO Group.

Set LEGO absolument iconique, les fans de One Piece ne peuvent évidemment pas passer à côté du fruit du Gum-Gum. C'est grâce à lui que Luffy obtient ses pouvoirs d'homme-élastique. D'ailleurs, notre héros au chapeau de paille accompagne cette reproduction joliment installée sur son socle, puisque deux mini-figures à son effigie sont incluses dans le pack.

Référence : 75647

: 75647 Nombre de pièces : 482

: 482 Nombre de mini-figurines : 2

: 2 Dimensions : 17 cm de haut, 12 cm de large et 13 cm de profondeur

: 17 cm de haut, 12 cm de large et 13 cm de profondeur Âge conseillé : 9+

: 9+ Date de sortie : 1 er août 2026

: 1 août 2026 Prix : 69,99 €

75643 Tony-Tony Chopper, le médecin de One Piece en LEGO

© The LEGO Group.

Mascotte incontestable de la saison 2 de One Piece sur Netflix, LEGO était obligé de proposer un set Tony-Tony Chopper. Le fabricant n'a d'ailleurs pas fait les choses à moitié avec une figurine d'une vingtaine de centimètres. Ainsi, le jeune cerrf trônera dans votre collection, équipé en plus de ses accessoires de médecin. Un socle permet qui plus est de le tenir en place, assis ou debout, prenant la pose à votre envie.

Référence : 75643

: 75643 Nombre de pièces : 577

: 577 Nombre de mini-figurines : Aucune

: Aucune Dimensions : 19 cm de haut, 12 cm de large et 10 cm de profondeur

: 19 cm de haut, 12 cm de large et 10 cm de profondeur Âge conseillé : 9+

: 9+ Date de sortie : 1 er août 2026

: 1 août 2026 Prix : 69,99 €

75641 Le repaire du docteur Hiluluk

© The LEGO Group.

Chopper se met également en scène dans un autre set LEGO One Piece. Vous retrouverez sa minifigure ainsi que celles du charlatan Hiluluk et de Kureha dans Le repaire du docteur Hiluluk. Ce décor de moins de 300 pièces permet de rejouer une scène de la saison 2. Vous remarquerez aussi qu'elle comporte de nombreux détails, comme un pavillon très reconnaissable et des accessoires de médecines.

Référence : 75641

: 75641 Nombre de pièces : 271

: 271 Nombre de mini-figurines : 3

: 3 Dimensions : 13 cm de haut, 16 cm de large et 16 cm de profondeur

: 13 cm de haut, 16 cm de large et 16 cm de profondeur Âge conseillé : 9+

: 9+ Date de sortie : 1 er août 2026

: 1 août 2026 Prix : 29,99 €

75642 L’affrontement avec le capitaine Smoker, moment fort de la saison 2 de One Piece

© The LEGO Group.

Quitte à reproduire les scènes marquantes de la saison 2 de One Piece, autant choisir celle de l'affrontement avec le capitaine Smoker. LEGO nous convie sur le marché de Logue Town pour revivre ce combat avec les minifigures de Luffy, Sanji, Dragon et Smoker. Sobrement recomposé, le décor affiche quand même des devantures iconiques, celle du bureau de la Marine et celle de la boutique de katanas. Pour le reste, faites confiance à votre imagination.

Référence : 75642

: 75642 Nombre de pièces : 547

: 547 Nombre de mini-figurines : 4

: 4 Dimensions : 14 cm de haut, 15 cm de large et 12 cm de profondeur

: 14 cm de haut, 15 cm de large et 12 cm de profondeur Âge conseillé : 9+

: 9+ Date de sortie : 1 er août 2026

: 1 août 2026 Prix : 59,99 €

75645 Bataille au château de Drum

© The LEGO Group.

LEGO vous ouvre également les portes du château de Drum pour revivre la bataille de la saison 2 de One Piece, vue sur Netflix. Ce set de taille compte plus de 1 000 pièces afin de permettre une reproduction crédible du bâtiment. Une fois toutes le briques assemblées, revivez cette séquence marquante avec les minifigures de Luffy, Nami, Sanji, Vivi, Chopper et du tyrannique roi Wapol.

Référence : 75645

: 75645 Nombre de pièces : 1 038

: 1 038 Nombre de mini-figurines : 6

: 6 Dimensions : 35 cm de haut, 17 cm de large et 23 cm de profondeur

: 35 cm de haut, 17 cm de large et 23 cm de profondeur Âge conseillé : 9+

: 9+ Date de sortie : 1 er août 2026

: 1 août 2026 Prix : 99,99 €

75644 Dorry contre Brogy – Les géants de Little Garden s'affrontent en LEGO

© The LEGO Group.

Que serait la saison 2 de One Piece dans un passage par Little Garden ? L'un des nouveaux sets LEGO vous donne l'occasion de mettre en scène le combat entre Dorry et Brogy. Les deux géants impressionnent tout de suite par leur taille comparées aux minifigures des autres personnages iconiques du pack, qui comprend plusieurs membres des Baroque Works (Mr 3, Miss Goldenweek, Mr 13 et le vautour de Miss Friday. Face à eux se dressent Zoro et Usopp, également prêts à en découdre avec leurs armes fétiches.

Référence : 75644

: 75644 Nombre de pièces : 733

: 733 Nombre de mini-figurines : 8

: 8 Dimensions : 18 cm de haut, 13 cm de large et 12 cm de profondeur

: 18 cm de haut, 13 cm de large et 12 cm de profondeur Âge conseillé : 9+

: 9+ Date de sortie : 1 er août 2026

: 1 août 2026 Prix : 79,99 €