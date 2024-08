La série Netflix One Piece révèle enfin un nom que tout le monde attendait au casting de la saison 2. Voilà un choix qui devrait satisfaire une grande partie des fans.

Cette semaine, c'est l'ébullition autour de la série live-action One Piece. Après un message d'Eiichiro Oda en personne, la production dévoile quotidiennement de nouveaux noms au casting de la saison 2. Après plusieurs têtes importantes de l'arc de l'île de Drum, les fans sont impatients de découvrir qui sera révélé aujourd'hui. Ça vient tout juste de tomber, et ça va leur faire très plaisir, on vous le dit !

Les rumeurs disaient vraies, elle sera dans la saison 2 de One Piece

Cette semaine, nous avons donc appris que deux médecins hyper charismatiques seront de la partie pour la suite de One Piece. La série Netflix mettra même en scène Nefertari Cobra dès la saison 2. Mais, ce que les gens attendaient, c'est évidemment Miss Wednesay.

Membre de l'organisation Baroque Works, Miss Wednesday est agit dans l'ombre avec finesse et sagacité. Vivi, de son vrai nom, est un personnage plein de surprise. Mais nous n'en diront pas plus pour le moment... Si ce n'est que la rumeur est avérée : le personnage sera bien incarnée par Charithra Chandran.

L'actrice, d'origine indienne, fait partie des nouveaux visages-phares de Netflix depuis Les Chroniques des Bridgerton. Elle avait déjà était aperçue sur le tournage, en Afrique du Sud. Vue en compagnie d'Iñaki Godoy, l'interprète de Luffy, sa présence là-bas laissait peu de place au doute. Voilà donc une bonne nouvelle qui se confirme pour les fans.

Qui est Miss Wednesday dans OP ?

Difficile de parler de Miss Wednesday sans trop en dévoiler. Toujours est-il qu'elle donnera du fil à retordre à Luffy et ses compagnons. D'autant que l'agente du Baroque Works ne fera pas que de la figuration. Si elle apparaîtra vraisemblablement à la fin de la saison 2, nous devrions la revoir dans la suite. Mais ça, les fans s'en doutent déjà.

Si la saison 2 de One Piece n'ira pas jusqu'à Alabasta, elle préparera bien le terrain. Avec autant de beaux personnages au rendez-vous, les arcs qui nous conduisent d'East Blue jusqu'au fameux royaumes devraient être sympa à regarder. Du moins, si la série continue sur la même lancée que la première saison. Malgré les doutes, celle-ci avait fini par convaincre un très large public. On croise donc les doigts !