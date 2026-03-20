La série One Piece est actuellement en train de cartonner sur Netflix avec sa saison 2. Les fans seront d'ailleurs ravis d'apprendre qu'une saison 3 est d'ores et déjà prévue. L'équipage du chapeau de paille n'a donc pas fini de nous faire rêver. Pour les amateurs de LEGO, c'est aussi une aubaine puisqu'un nouveau set arrivera prochainement et on en a déjà un premier aperçu.

Un nouveau set LEGO One Piece inspiré de la série Netflix s'annonce

Il existe déjà plusieurs sets LEGO One Piece tirés de la série Netflix, et certains sont franchement superbes. Mais avec le carton de la saison 2, d'autres arriveront prochainement. Ce sera notamment l'occasion de mettre en avant l'un des personnages phares du manga, le petit Chopper. Le renne affublé de son chapeau rose iconique sera la prochaine star d'un des futurs sets. Pour le moment, on ne sait pas vraiment combien il y en aura, ni même si plusieurs sont prévus d'ailleurs, même si le contraire serait étonnant. Ce qui est sûr en revanche, c'est que Chopper sera bien de la partie et c'est justement lui qui se laisse apercevoir au travers d'une brève vidéo de présentation. Il faudra en revanche se contenter d'un coming soon pour le moment. On aura de plus amples informations dans les semaines ou mois à venir, mais pour l'heure il faudra se contenter de théoriser sur ce qui arrive ou se rabattre sur ce qui est déjà disponible.

Plein de sets One Piece Netflix sont déjà disponibles

Plusieurs sets LEGO One Piece Netflix sont en effet déjà disponibles comme le célèbre Vogue Merry et tout l'équipage du chapeau de paille ou encore le bateau restaurant Baratie, imposant et très détaillé avec de nombreuses mini-figurines. On peut aussi noter une représentation de la bataille d'Arlong Park, l'une des séquences les plus percutantes de la première saison de One Piece sur Netflix et un moment important dans le manga et l'anime. Enfin, récemment, un petit set LEGO One Piece Netflix a été annoncé, le Fruit du Gum-Gum à 69,99€. S'il ne sera disponible que cet été, il est déjà possible de le précommander.