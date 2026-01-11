Netflix va mettre le paquet en 2026 et annonce déjà une tonne de films, certains compte créer l'évènement, et une multitude de séries, dont de très attendues.
Netflix prépare une année 2026 XXL avec une quantité astronomique de programmes. La plateforme a d'ailleurs mis les petits plats dans les grands en révélant tout ce qui va arriver dans l'année. Dans le lot, il y a évidemment de nouvelles saisons pour des séries, des émissions et des documentaires adorés, mais également quelques nouveautés ainsi que tout un tas de films.
Netflix annonce du très, très lourd pour 2026
Le calendrier 2026 de Netflix est donc très chargé, fait de films et de séries en pagaille. Sans compter évidemment que tout n'est pas encore annoncé, puisque chaque région a ensuite ses petites spécificités et ses propres programmes locaux. Cette année, de nombreuses séries très appréciées font leur grand retour.
On peut notamment mentionner la saison 2 d’Avatar Le Dernier Maître de l’Air, l’adaptation live action du célèbre animé, ou encore une nouvelle saison d’Acharnés, avec cette fois Cailee Spaeny, Oscar Isaac, Charles Melton et Carey Mulligan. À la fin du mois de janvier, c’est la saison 4 des Chroniques de Bridgerton qui fera beaucoup de bruit sur Netflix, tandis que l’on retrouvera une nouvelle saison pour À l’ombre des magnolias et Virgin River également. La nouvelle série Man on Fire fera quant à elle une entrée remarquée avec son adaptation du livre éponyme de A. J. Quinnell, déjà porté au cinéma.
Du côté des films sur Netflix, on attend un troisième volet d’Enola Holmes, toujours porté par Millie Bobby Brown, qui vient de clôturer Stranger Things. La célèbre détective en herbe sera une fois de plus plongée dans une affaire mystérieuse, dans l’ombre de son frère, le prestigieux Sherlock Holmes, incarné par Henry Cavill. John Cena donnera lui aussi de sa personne dans une nouvelle comédie, Little Brother, aux côtés d’Eric Andre, tandis que Charlize Theron sera traquée par Taron Egerton dans Apex, le nouveau film de Baltasar Kormákur (Beast, Everest).
Janvier 2026
Février 2026
- Courant février, sans date
- Formula 1Drive to Survive - saison 8
- 1er février
- Glitter & Gold: Ice Dancing
- 4 février
- Is It Cake? Valentines
- 5 février
- The Lincoln Lawyer - saison 4
- 6 février
- Queen of Chess
- 11 février
- Love Is Blind - saison 10
- 13 février
- Tyler Perry’s Joe’s College Road Trip
- 19 février
- The Night Agent - saison 3
- 20 février
- Strip Law
- 26 février
- Bridgerton - saison 4 part 2
Mars 2026 sur Netflix
- Courant mars, sans date
- Beastars - saison finale Part 2
- 6 mars
- War Machine
- 10 mars
- One Piece Into the Grand Line
- 12 mars
- Virgin River - saison 7
- 19 mars
- Steel Ball Run JoJo’s Bizarre Adventure
- Tyler Perry’s Beauty in Black - saison 2 partie 2
- 20 mars
- Peaky Blinders The Immortal Man
- 26 mars
- Jo Nesbø’s Detective Hole
En Avril 2026 sur Netflix
- Courant avril, sans date
- Full Swing - saison 4
- 16 avril
- Acharnés - saison 2
- 17 avril
- A Gorilla Story
- 24 avril
- Apex
Mai 2026
- Courant mai, sans date
- Ladies First
- 12 mai
- Devil May Cry - saison 2
- 8 mai
- Remarkably Bright Creatures
Juin 2026 sur Netflix
- 11 juin
- Sweet Magnolias - saison 5
Décembre 2026
- Courant décembre, sans date
- Narnia
Ce qui vous attend en 2026 sur Netflix, sans date précise
- Dinosaurs
- Enola Holmes 3 - été 2026 - troisième film avec la star de Netflix Bobby Millie Brown
- 72 heures - été 2026
- The Whisper Man - été 2026
- Lupin - saison 4 - fin 2026
- Win the Mall - fin 2026
- Quasimodo - fin 2026
- Problème à trois corps - saison 2
- A Different World
- Age of Attraction
- Alley Cats
- Avatar, le dernier maitre de l'air - saison 2 - l'adaptation Netflix de l'anime culte
- Baki-Dou The Invincible Samurai
- Big Mistakes
- Being Gordon Ramsey
- Black Doves - siason 2
- The Body
- The Boroughs
- Boyfriend on Demand
- Brazil 70
- Calabasas Confidential
- The Chestnut Man - saison 2
- The Diplomat - saison 4
- East of Eden
- The East Palace
- Emily in Paris -saison 6 - la pétillante Lilly Collins revient sur Netflix
- The Empress - saison 3
- Four Seasons - saison 2
- The Gentlemen - saison 2
- The Golden Ticket
- Hollywood Arts
- Human Vapor
- The Hunting Wives - saison 2
- I Will Find You
- Kylie
- Leanne - saison 2
- Let’s Marry Harry
- Little House on the Prairie
- Long Story Short - saison 2
- Love on the Spectrum - saison 4
- Lovesick
- Man on Fire - l'adaptation Netflix des livres éponymes
- Mating Season
- Million Dollar Secret - saison 2
- Mis Muertos Tristes
- Monster: The Lizzie Borden Story
- My Brilliant Career
- My Life with the Walter Boys - saison 3
- Nemesis
- Nobody Wants This - saison 3
- North of North - saison 2
- One Hundred Years of Solitude - partie 2
- Operation Safed Saagar
- Outer Banks - saison 5 - une série adorée de Netflix
- Perfect Match - saison 4
- Pride and Prejudice
- Rafa
- Running Point - siaosn 2
- Sesame Street
- Something Very Bad Is Going to Happen
- Stranger Things : Tales from ‘85
- Survival of the Thickest - saison 3
- Temptation Island - saison 2
- Tires - saison 3
- The Ultimatum : Marry or Move On - saison 4
- Unaccustomed Earth
- Untitled Kevin Hart Competition Series
- Untitled Newfoundland Project
- Untold
- Vladimir
- The Witcher - saison 5 - saison finale pour l'adaptation Netflix
- The Wonderfools
- XO, Kitty - saison 3
- 11817
- A Dog’s Perfect Christmas
- Animals
- Best of the Best
- Don’t Say Good Luck
- Good Sex
- Guarding Stars
- Heartstopper Forever
- Here Comes the Flood
- In a Holidaze
- Little Brother - une comédie Netflix avec John Cena
- México 86
- The Mosquito Bowl
- Office Romance
- Possible Love
- Ray Gunn
- Roommates
- Saturn Return
- Steps
- Swapped
- 'Tis So Sweet
- Unabom
- Voicemails for Isabelle
- Tyler Perry’s Why Did I Get Married Again ?
Source : Netflix