Netflix va mettre le paquet en 2026 et annonce déjà une tonne de films, certains compte créer l'évènement, et une multitude de séries, dont de très attendues.

Netflix prépare une année 2026 XXL avec une quantité astronomique de programmes. La plateforme a d'ailleurs mis les petits plats dans les grands en révélant tout ce qui va arriver dans l'année. Dans le lot, il y a évidemment de nouvelles saisons pour des séries, des émissions et des documentaires adorés, mais également quelques nouveautés ainsi que tout un tas de films.

Netflix annonce du très, très lourd pour 2026

Le calendrier 2026 de Netflix est donc très chargé, fait de films et de séries en pagaille. Sans compter évidemment que tout n'est pas encore annoncé, puisque chaque région a ensuite ses petites spécificités et ses propres programmes locaux. Cette année, de nombreuses séries très appréciées font leur grand retour.

On peut notamment mentionner la saison 2 d’Avatar Le Dernier Maître de l’Air, l’adaptation live action du célèbre animé, ou encore une nouvelle saison d’Acharnés, avec cette fois Cailee Spaeny, Oscar Isaac, Charles Melton et Carey Mulligan. À la fin du mois de janvier, c’est la saison 4 des Chroniques de Bridgerton qui fera beaucoup de bruit sur Netflix, tandis que l’on retrouvera une nouvelle saison pour À l’ombre des magnolias et Virgin River également. La nouvelle série Man on Fire fera quant à elle une entrée remarquée avec son adaptation du livre éponyme de A. J. Quinnell, déjà porté au cinéma.

Du côté des films sur Netflix, on attend un troisième volet d’Enola Holmes, toujours porté par Millie Bobby Brown, qui vient de clôturer Stranger Things. La célèbre détective en herbe sera une fois de plus plongée dans une affaire mystérieuse, dans l’ombre de son frère, le prestigieux Sherlock Holmes, incarné par Henry Cavill. John Cena donnera lui aussi de sa personne dans une nouvelle comédie, Little Brother, aux côtés d’Eric Andre, tandis que Charlize Theron sera traquée par Taron Egerton dans Apex, le nouveau film de Baltasar Kormákur (Beast, Everest).

La série The Witcher reviendra aussi sur Netflix en 2026

Janvier 2026

Février 2026

Courant février, sans date Formula 1Drive to Survive - saison 8

1er février Glitter & Gold: Ice Dancing

4 février Is It Cake? Valentines

5 février The Lincoln Lawyer - saison 4

6 février Queen of Chess

11 février Love Is Blind - saison 10

13 février Tyler Perry’s Joe’s College Road Trip

19 février The Night Agent - saison 3

20 février Strip Law

26 février Bridgerton - saison 4 part 2



Mars 2026 sur Netflix

Courant mars, sans date Beastars - saison finale Part 2

6 mars War Machine

10 mars One Piece Into the Grand Line

12 mars Virgin River - saison 7

19 mars Steel Ball Run JoJo’s Bizarre Adventure Tyler Perry’s Beauty in Black - saison 2 partie 2

20 mars Peaky Blinders The Immortal Man

26 mars Jo Nesbø’s Detective Hole



En Avril 2026 sur Netflix

Courant avril, sans date Full Swing - saison 4

16 avril Acharnés - saison 2

17 avril A Gorilla Story

24 avril Apex



Mai 2026

Courant mai, sans date Ladies First

12 mai Devil May Cry - saison 2

8 mai Remarkably Bright Creatures



Juin 2026 sur Netflix

11 juin Sweet Magnolias - saison 5



Décembre 2026

Courant décembre, sans date Narnia



Ce qui vous attend en 2026 sur Netflix, sans date précise

Dinosaurs

Enola Holmes 3 - été 2026 - troisième film avec la star de Netflix Bobby Millie Brown

72 heures - été 2026

The Whisper Man - été 2026

Lupin - saison 4 - fin 2026

Win the Mall - fin 2026

Quasimodo - fin 2026

Problème à trois corps - saison 2

A Different World

Age of Attraction

Alley Cats

Avatar, le dernier maitre de l'air - saison 2 - l'adaptation Netflix de l'anime culte

Baki-Dou The Invincible Samurai

Big Mistakes

Being Gordon Ramsey

Black Doves - siason 2

The Body

The Boroughs

Boyfriend on Demand

Brazil 70

Calabasas Confidential

The Chestnut Man - saison 2

The Diplomat - saison 4

East of Eden

The East Palace

Emily in Paris -saison 6 - la pétillante Lilly Collins revient sur Netflix

The Empress - saison 3

Four Seasons - saison 2

The Gentlemen - saison 2

The Golden Ticket

Hollywood Arts

Human Vapor

The Hunting Wives - saison 2

I Will Find You

Kylie

Leanne - saison 2

Let’s Marry Harry

Little House on the Prairie

Long Story Short - saison 2

Love on the Spectrum - saison 4

Lovesick

Man on Fire - l'adaptation Netflix des livres éponymes

Mating Season

Million Dollar Secret - saison 2

Mis Muertos Tristes

Monster: The Lizzie Borden Story

My Brilliant Career

My Life with the Walter Boys - saison 3

Nemesis

Nobody Wants This - saison 3

North of North - saison 2

One Hundred Years of Solitude - partie 2

Operation Safed Saagar

Outer Banks - saison 5 - une série adorée de Netflix

Perfect Match - saison 4

Pride and Prejudice

Rafa

Running Point - siaosn 2

Sesame Street

Something Very Bad Is Going to Happen

Stranger Things : Tales from ‘85

Survival of the Thickest - saison 3

Temptation Island - saison 2

Tires - saison 3

The Ultimatum : Marry or Move On - saison 4

Unaccustomed Earth

Untitled Kevin Hart Competition Series

Untitled Newfoundland Project

Untold

Vladimir

The Witcher - saison 5 - saison finale pour l'adaptation Netflix

The Wonderfools

XO, Kitty - saison 3

11817

A Dog’s Perfect Christmas

Animals

Best of the Best

Don’t Say Good Luck

Good Sex

Guarding Stars

Heartstopper Forever

Here Comes the Flood

In a Holidaze

Little Brother - une comédie Netflix avec John Cena

México 86

The Mosquito Bowl

Office Romance

Possible Love

Ray Gunn

Roommates

Saturn Return

Steps

Swapped

'Tis So Sweet

Unabom

Voicemails for Isabelle

Tyler Perry’s Why Did I Get Married Again ?

Source : Netflix