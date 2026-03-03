Netflix sort le grand jeu pour la suite de la série One Piece. L'adaptation live-action vous donne un dernier aperçu de la saison 2 avec une nouvelle bande-annonce pleine d'action.

L'équipage du Chapeau paille reviendra plus vrai que nature dans exactement une semaine. Alors, pour vous mettre l'eau à la bouche, Netflix dévoile un nouveau trailer. C'est l'occasion de voir ce qui vous attend dans la saison 2 de One Piece, l'adaptation live-action du manga-fleuve d'Eiichiro Oda. On y découvre enfin en action tout un tas de personnages qui promettent de mettre des bâtons dans les roues de nos héros.

Un trailer qui frappe fort pour la saison 2 de One Piece

C'est un des retours les plus attendus de Netflix. Trois ans après avoir fait exploser les compteurs sur la plateforme de SVOD, One Piece s'apprête enfin à sortir sa saison 2. Plus que quelques jours avant de retrouver les Mugiwara, fraîchement embarqués sur Grand Line après les événements d'East Blue. Une nouvelle saga va ainsi démarrer, avec des enjeux encore plus dangereux pour les pirates préférés du public.

En effet, Luffy et ses compagnons voguent désormais vers leur destin. Maintenant que le jeune homme élastique a réuni un équipage certes, haut en couleurs, mais de confiance, il va foncer tête en avant pour accomplir son rêve de devenir le Roi des pirates. Cependant, la saison 2 de One Piece ne sera pas de tout repos. Nos héros vont traverser des zones absolument iconiques, entre Loguetown, Reverse Mountain ou encore Little Garden.

Mais ce voyage ne sera pas de tout repos, tant les rencontres s'annoncent nombreuses. La suite de la série Netflix One Piece va effectivement introduire une mascotte culte de l'univers, à savoir Tony Tony Chopper. Mais ce ne sera pas le seul visage connu des fans. La saison 2 va enfin introduire les membres du Baroque Works, cette organisation criminelle qui, dans ce nouveau trailer, semble vouloir en découdre avec Zoro. Nous avons également droit à un aperçu des géant ici, laissant comprendre que les Mugiwara vont encore se mettre dans le pétrin.

Si certains ont eu la chance de voir le début de la saison 2 au One Piece Market le week-end dernier à Paris, tout le monde profitera sous peu de la suite. L'adaptation événement reviendra sur Netflix le 10 mars 2026.