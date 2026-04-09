Fort de nombreuses collaborations avec de nombreuses licences fortes comptant de nombreux fans, LEGO multiplie les sets en lien avec celles-ci, généralement en corrélation avec de gros événements pour faire d'une pierre deux coups. Tel était notamment le cas avec Mario alors que le film Super Mario Galaxy sortait il y a peu. Cette fois, la marque aux briques jette son dévolu sur une franchise titanesque dans l'escarcelle de Disney, qui s'apprête aussi à connaître des sorties majeures dans les prochains mois.

La nouvelle édition d'un énorme set pour porter une licence phare de LEGO en précommande

La semaine dernière, LEGO a dévoilé la nouvelle édition d'un set bien connu des fans de super-héros Marvel, qui va donc avoir droit à une belle cure de jouvence toute en briques ce 1er juin 2026. Il est donc question du fameux Héliporteur du S.H.I.E.L.D. (numéro 76354), le célèbre porte-avions volant adoré de Nick Fury, qui s'offre donc une importante révision. Cette version 2026 de l'Héliporteur LEGO représente en effet une amélioration significative par rapport à celle de 2015, avec des proportions plus réalistes et un design plus fidèle au film. Il s'agit d'un modèle colossal de 3 057 pièces.

Comme toujours, cette construction LEGO ne vient pas seule et comporte son lot de figurines pour habiller l'ensemble. En l'occurence, la boîte en inclut 6, qui plus est très détaillées : le Soldat de l'Hiver, Captain America, Phil Coulson, Maria Hill, Hawkeye et Nick Fury. Il est ainsi possible de placer les figurines sur le support pour créer des scènes d'action dynamiques, voire les combiner avec d'autres figurines pour recréer certaines scènes des films.

Cette nouvelle édition du Héliporteur du S.H.I.E.L.D. façon LEGO, bien plus fidèle à celui des films, ses plus de 3 000 pièces et ses six nouvelles figurines s'accompagnent toutefois d'un coût assez salé : 369,99 euros. En attendant sa sortie le 1er juin 2026, vous pouvez toutefois d'ores et déjà le précommander chez des revendeurs assermentés comme FNAC, ou directement sur le site officiel de LEGO.









LEGO® Marvel 76354 L'héliporteur du Shieldà partir de 369,99 € chez Fnac



Source : LEGO