Êtes-vous prêt à monter à bord de la saison 2 de One Piece sur Netflix ? L'équipe du Chapeau de Paille se prépare à vous épater une fois de plus après le succès de lancement, en août 2023. Bien que la suite ne soit pas encore datée, la fin du tournage semble bien être actée. On s'attend dès lors à un abordage de la plateforme de SVOD dès cette année. Pour préparer le terrain, l'équipe a décidé de nous hyper en dévoilant encore un peu le casting.

Enfin un visage pour ces personnages emblématiques de One Piece

Quand on pense au manga One Piece, on image des personnages démesurés, aux proportions farfelues ou à l'apparence parfois très animale. Dès lors, l'adaptation en prise de vue réelle par Netflix a fait beaucoup de bruit au moment de son annonce. Beaucoup pensaient que c'était un pari impossible. Pourtant, avec la première saison, la série a prouvé qu'elle était capable de relever le défi.

Sans surprise, le casting de la saison 2 est donc d'autant plus surveillé. Les fans attendent de savoir à quoi ressembleront les personnages phares de Loguetown jusqu'aux prémisses d'Alabasta. Cependant, ce dernier arc ne pourrait se détailler que dans la saison 3 de One Piece. Ça ne fait rien, on attend déjà avec impatience de découvrir les membres de Baroque Works et autres à l'œuvre ! Voici les nouveaux noms au casting :

Sophia Anne Caruso (L'École du Bien et du Mal) sera Mis Goldenweek

Aanton David Feftha (Homeland) sera Kuromarimo , alias K. M.

, alias K. M. Mark Penwill (The Fix) sera Chess

Rigo Sanchez (Animal Kingdom) sera Monkey D. Dragon

Yonda Thomas (Umjolo : C'est moi qui décide) sera Igaram

James Hiroyuki Liao (Unforgettable) sera Ippomatsu

Voilà de beaux noms qui vont mouvementer l'Odyssée de Luffy et ses compagnons ! Les nouveaux visages de la saison 2 de One Piece se sont presque tous dévoilés. Cela dit, il en reste un dont le visuel final reste encore mystérieux. On parle évidemment de Tony Tony Chopper. Mais, il ne fait plus de doute que nous en verrons bientôt davantage.