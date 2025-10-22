Netflix vous fait patienter encore un peu avant le retour de One Piece en partageant de nouvelles images exclusives de la saison 2. Ça promet du spectacle !

Un pas de géant pour la saison 2 ! Netflix prépare le retour au port de One Piece pour 2026 en dévoilant petit à petit des images de la suite. Les lieux iconiques du manga d'Eiichiro Oda se révèlent ainsi dans leur version live-action, pour le plus grand plaisir des fans. Le diffuseur présente aujourd'hui de nouvelles scènes qui vont mettre les étoiles dans les yeux à bien des fans avec des personnages évidemment attendus au détour. Vous devriez adorer le résultat.

La saison 2 de One Piece s'agrandit encore

Petit à petit, le voyage des Mugiwara se précise pour la saison 2 de One Piece. Après la conclusion de la saga East Blue à Loguetown, l'Odyssée se poursuivra dans des décors qui atteignent des sommets (au sens littéral !). La dernière fois, nous avions eu droit à quelques images de Reverse Mountain et de Laboon. Cette fois, Netflix met en lumière un nouveau peuple : les Erbarf !

© Netflix.

La saison 2 de One Piece nous entraînera à Little Garden à la rencontre des géants Erbarf (ou Elbaf en anglais). Actuellement au cœur des intrigues du manga, c'est dans cet arc de la saga Alabasta qu'ils font leur apparition. Nos héros font alors arrêts sur une petite île qui semble ne pas avoir bougé depuis... au moins la Préhistoire !

Les nouvelles images de One Piece dévoilées par Netflix nous donne un aperçu de l'adaptation. Nous découvrons un Luffy, toujours sous les traits d'Iñaki Godoy, au regard curieux comme on lui connaît si bien. Également fidèle à son tempérament de froussard, Usopp, joué par Jacob Romero Gibson, s'enfuyant à toutes jambes.

Mais, ceux que les fans attendaient surtout, ce sont les deux géants au cœur de l'arc Little Garden. Brogy et Dorry se présentent ici de toute leur hauteur, incarné respectivement par Brendan Sean Murray et Werner Coetser. Se faisant face, les poings serrés, ils sont prêts à en découdre. Nous n'en dévoilerons pas plus pour celles et ceux qui découvrirez One Piece avec la série Netflix. Cela dit, au vu des images, la saison 2 devrait mettre tout le monde d'accord.





© Netflix / Casey Crafford.