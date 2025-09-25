L'œuvre d'Eiichiro Oda n'aura probablement jamais été aussi populaire. D'abord acclamé en tant que manga, One Piece a ensuite conquis le petit écran par l'anime. Mais, dorénavant, il faut aussi compter sur la série live-action de Netflix. Forte d'un succès fou, cette adaptation reviendra l'année prochaine pour une saison 2. Dès lors, la plateforme de SVOD commence à montrer de petits aperçus de ce que nous réservera la suite des aventures de Luffy et des Chapeaux de paille !

La saison 2 de One Piece va nous faire voyager sur Netflix

En 2023, Netflix nous racontait à sa façon la majeure partie de la saga East Blue de One Piece. Celle-ci relate les balbutiements de la vie de Luffy, incarné par Iñaki Godoy, dans la vie de pirate. Avec son caractère bon enfant et sa détermination sans faille, note homme-élastique s'est rapidement fait de nouveaux compagnons en cours de route. Il vogue désormais avec Nami (Emily Rudd), Zoro (Mackenyu), Usopp (Jacob Romero) et Sanji (Taz Skylar) vers de nouvelles péripéties.

Pour sa saison 2, la série One Piece de Netflix prévoit de nous raconter la conclusion de la saga East Blue et les débuts d'Alabasta. Elle commencera donc par l'arc de Logue Town, se déroulant dans la ville où Gol D. Roger, le Roi des pirates en personne, a été exécuté. Les fans de l'œuvre d'Oda seront impatients de découvrir comment des événements emblématiques seront mis en scène, tandis que les néophytes vont découvrir des scènes restées cultes dans l'imaginaire.

Évidemment, le théâtre de ces prémisses de la saison 2 sera Logue Town elle-même. Celle qu'on surnomme « la ville du début et de la fin » accueillera les Mugiwara alors que le cirque du fameux Baggy le Clown s'y est installé. Dans un nouvel aperçu de One Piece partagé il y a tout juste une semaine, on découvre déjà les lieux sous un soleil de plomb. Plus encore, Netflix montre déjà un avant-goût des futurs affrontements ainsi qu'un personnage iconique de cet arc, à savoir Tashigi. Voilà qui va vous donner envie d'arriver rapidement à 2026 !