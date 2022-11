Avec Indiana Jones 5, James Mangold veut faire honneur aux précédents films mais pour cela, le réalisateur va user d'une technique qui n'est pas très appréciée.

Dans les colonnes d'Empire, le cinéaste a fait part de ses intentions sur l'introduction d'Indiana Jones 5. Pour lui, c'est primordial d'offrir du grand spectacle dès les premières minutes avec une scène qui transpire l'aventure, comme pour les anciens films.

Je voulais avoir la chance de me plonger dans ce genre de vieux films typiques de George Lucas et Steven Spielberg, et de donner au public une décharge d'adrénaline.