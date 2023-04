Vous vous repassez en boucle l'intégrale des huit films Harry Potter chaque année, mais ça ne vous suffit plus ? Warner Bros. Pictures envisagerait un retour qui ne va pas plaire à tous les fans de la franchise. On fait le point sur cette rumeur qui prend de l'ampleur.

Un reboot de la saga Harry Potter en série TV ?

En 2022 au cours d'une interview pour Variety, Sarah Aubrey qui supervise la création de programmes originaux HBO Max, laissait entrevoir la possibilité d'une série Harry Potter. Où en est cette réflexion d'adaptation sur le service de SVOD ? Selon le site Bloomberg qui cite leurs propres sources, Warner Bros. Discovery est « sur le point de conclure un accord pour une nouvelle série télévisée ». Bonne nouvelle ? Pas si vous êtes attachés au casting original.

En effet, ce programme Harry Potter serait un reboot et s'appuierait sur les livres de J. K. Rowling, comme les précédents films. L'idée serait de produire autant de saisons que de tomes, soit sept, et de faire correspondre chacune d'elle avec un ouvrage. La saison 1 raconterait donc les événements du livre À l'école des sorciers, la saison 2 ceux de La Chambre des secrets et ainsi de suite jusqu'aux Reliques de la Mort.

Aucun accord n'a encore été passé d'après Bloomberg, mais de ce qu'ils savent Warner Bros. voudrait que J.K. Rowling soit productrice pour s'assurer de la fidélité de cette série Harry Potter. Et c'est là que ça risque de faire grand bruit car l'auteure est plutôt indésirable ces dernières années en raison des propos transphobes qu'elle a tenus et des actions contre la communauté LGBT. Quoi qu'il en soit, le show TV ne pourrait pas être mis sur les rails sans la bénédiction de l'écrivaine.

Même s'ils ont exprimé une volonté de revenir, le projet de reboot exclurait d'entrée de jeu Ruper Grint (Ron Weasley), Ralph Fiennes (Voldemort), Emma Watson (Hermione) ou encore Daniel Radcliffe (Harry Potter). De quoi attrister les fans qui se sont grandement attachés à cette brochette d'acteurs.

Crédits : CinéSéries.

Warner Bros. ne veut pas lâcher sa poule aux œufs d'or

Dans quelques jours, Warner Bros. Discovery devrait exposer sa nouvelle stratégie pour HBO Max, aussi bien en termes de films que de séries, et l'avenir d'Harry Potter sera peut-être évoqué. Mais pour l'heure, sans accord, il ne faut pas s'enflammer et les infos de Bloomberg doivent encore être confirmées.

Ce qui est certain en revanche, c'est que la franchise représente une manne financière dont la société ne veut absolument pas se passer. Et après le succès colossal du jeu Hogwarts Legacy, la firme a réaffirmé son engagement envers la bande d'apprentis sorciers. Gunnar Wiedenfels, chief financial officer, avait déclaré :

Prenons l'exemple d'Harry Potter et du monde des sorciers. Le fait qu'Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard rencontre un franc succès, 12 ans après la sortie du dernier film, montre qu'il y a de nombreuses possibilités que nous commençons à peine à effleurer. Nous avons également le nouveau Studio Tour Tokyo : The Making of Harry Potter qui ouvrira à l'été 2023. Via Variety.

David Zaslav, patron de Warner, avait été encore plus clair en ajoutant que « Nous n'avons pas eu de film Superman depuis 13 ans. Nous n'avons pas fait de Harry Potter depuis 15 ans. Les films DC et les films HP ont été des sources de revenus très importantes pour Warner Bros. au cours des 25 dernières années. J'aimerais voir s'il est possible de faire quelque chose avec J.K. sur Harry Potter à l’avenir » (via The Hollywood Reporter).