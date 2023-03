S'il paraissait autrefois parfaitement huilé, le MCU est désormais en difficulté. Des problèmes en interne, au récent très mal reçu Ant-Man 3, Marvel Studios va devoir réagir. La situation est également compliquée du côté de DC Studios. Plus qu'à l'écran, c'est surtout en coulisses que ça coince. Entre les films de Zack Snyder plus ou moins décanonisés et les projets annulés, difficile de croire en l'avenir de cet univers cinématographique. On sait par exemple que Man of Steel 2 a été annulé, alors que Dwayne Johnson avait fait pression pour qu'Henry Cavill fasse son grand retour.

Shazam 2, déjà un échec

En janvier 2023, James Gunn et Peter Safran sont devenus les nouveau patrons des studios DC. L'avenir s'annonce plus radieux avec les deux hommes en charge. Une nouvelle ère faisant office de reboot et intitulée "Gods and Monsters" devrait même débuter à partir de The Flash. Mais encore faut-il éviter que quelqu'un interfère dans ce beau programme. "Quelqu'un", c'est Dwayne Johnson. L'ancienne star de la WWE interprète le rôle de l'anti-héros Black Adam, une version maléfique de Shazam. Le deuxième volet des aventures centrées sur ce dernier s'apprêtent d'ailleurs à sortir le 29 mars 2023. Shazam ! La Rage des Dieux reçoit cependant déjà des critiques peu enthousiastes.

Le long-métrage réalisé par David F. Sandberg semble maudit. Nos confrères anglophones de The Wrap nous apprennent que le film aurait pu relever le niveau, grâce à une scène post-crédits bien précise. Celle-ci n'a cependant jamais vu le jour, à cause de Dwayne Johnson. En effet, celui-ci a refusé que le personnage de Zachary Levi soit recruté par la Justice Society of America. Or, cela aurait potentiellement pu permettre de donner une autre dimension à Shazam 2.

Dwayne Johnson, nouveau maître du DCU ?

Il y a quelques heures, l'affaire est allée plus loin. N'ayant visiblement pas digérer l'intervention de Dwayne "The Rock" Johnson, Zachary Levi a décidé que la vengeance était un plat qui se mange froid. C'est donc avec un message passif-agressif indiquant que "la vérité vous libérera" que l'acteur a partagé en story Instagram un extrait de l'article de The Wrap. Voici ce qu'on peut y lire :

The Wrap confirme que dans 'Shazam! La Rage des Dieux", la Justice Society de 'Black Adam" recrutait Shazam dans la scène post-crédits. The Rock a refusé et David F. Sandberg a du prendre une décision de dernière minute pour ajouter Emilia et John. Dwayne "The Rock" Johnson a tenté de restructurer le DCEU en le centrant sur le Superman d'Henry Cavill et lui. The Rock n'a pas permis à Zachary Levi d'effectuer un caméo dans la scène post-crédits de de 'Black Adam".

Crédits : IGN

A travers cette story Instagram, on comprend toute la frustration emmagasinée par l'interprète de Shazam envers Dwayne Johnson. D'abord exclu d'office de Black Adam, il s'est même vu refuser une scène dans son propre film ! Le DCU, dans une période de transition, n'avait certainement pas besoin de ce genre de tensions.