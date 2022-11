Il y a quelques jours nous pouvions apprendre que Warner Bros voulait bien continuer à faire des films Harry Potter, avec l'aval et la bénédiction de son autrice J.K. Rowling :

Nous allons nous concentrer sur les franchises. Nous n'avions pas eu de film Superman depuis 13 ans. Nous n'avons pas fait de Harry Potter depuis 15 ans. Les films DC et les films HP ont fourni une grande partie des bénéfices à Warner Bros. au cours des 25 dernières années.



Si nous pouvons faire quelque chose avec JK sur Harry Potter à l’avenir...

C'est dans ce contexte que le journal Variety a pu glaner quelques informations sur un projet en particulier.

Une série en route pour Harry Potter ?

C'est ainsi que l'on peut apprendre que Sarah Aubrey, responsable des contenus chez HBO Max est en train de se plonger à la découverte des bonnes licences Warner Bros à produire. Des futures licences "Comme Harry Potter" précise t-elle. Elle ajoute un peu plus loin :

Nous sommes en train de créer du nouveau contenu pour ces fans et de réfléchir à ce qu'il faut faire ensuite.

Attention, ca ne veut pas dire qu'une série Harry Potter est forcément en préparation mais cela signifie que HBO recherche activement à produire des choses avec cette licence en série. Tout dépendra évidemment de la qualité de l'idée et du budget. On peut imaginer énormément de contenus différents sur Harry Potter tant cet univers est vaste. Outre l'univers spin-off autour du film Les Animaux Fantastiques, il y a de multiples pistes à étudier sur toute la période des bouquins. Avec pourquoi pas une œuvre sur les Aurors ou au contraire sur les Mangemorts. On peut aussi imaginer une série sur la vie d'un élève à Poudlard, contemporain ou non du plus célèbre sorcier à lunette. Comme pourquoi pas Hagrid ou Tom Jedusor faisant office de génèse.

Une série qui se concentrerait sur le trio de personnage Harry, Ron et Hermione impliquerait de base une grosse production et un tour de force phénoménale. Il faudrait convaincre les 3 acteurs en même temps et cela aurait un impact non négligeable sur la licence et ses suites. Mais une série sur Harry Potter adulte est tout à fait possible, si le budget est suffisant.

De votre coté, qu'aimeriez-vous comme série HP?