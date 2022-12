Ainsi sans voir besoin d'aller en Angleterre et son fameux Warner Bros. Studio Harry Potter, vous allez pouvoir vivre une expérience magique directement en France et plus précisément à Paris Porte de Versailles. Puisqu'un événement va y avoir lieu. Celui-ci se présente comme étant une exposition itinérante inédite qui célèbre les moments, les personnages, les décors et les animaux emblématiques de la série des films Harry Potter. La description indique même l'usage de technologies interactives innovantes.

Harry Potter directement à Paris

L'expo itinérante, enfin en France

L'exposition en question devrait retracer non seulement les films de la saga originelle mais aussi Les Animaux Fantastiques et l'œuvre théâtrale Harry Potter et l’Enfant maudit. Vous allez pouvoir notamment visiter des décors du film avec par exemple la possibilité de découvrir le fameux placard sous l'escalier qui fait office de chambre pour le jeune sorcier.

Revivez quelques vos moments préférés de la saga Harry Potter, grâce aux accessoires, costumes, personnages et décors immersifs. Plongez dans le Monde des sorciers à travers les moments, créatures et histoires emblématiques des Les Animaux Fantastiques et Harry Potter et l’Enfant maudit. Choisissez votre maison Poudlard™ préférée, votre baguette et votre Patronus pour commencer un voyage personnalisé dans cette exposition immersive : installez-vous dans la chaise géante de Hagrid, glissez-vous dans le Placard sous l’escalier et exercez vos talents au Quidditch en lançant une quille, tout en découvrant les coulisses de la réalisation cinématographique.

Evidemment une boutique sera aussi sur place (car la magie c'est aussi l'argent) et il sera possible d'y acheter pas mal de goodies. Pour le moment hélas, il n'y pas de date pour la sortie de cette exposition mais les inscriptions à la prévente sont déjà accessibles sur le site officiel.