La franchise Alien, lancée par Ridley Scott à la fin des années 70, est désormais une franchise ultra culte qui a marqué plusieurs générations de fans de films de science-fiction horrifiques. Plus de 40 ans après sa création, le monstre de Giger n’a pas pris une ride et a eu le droit à plusieurs films et adaptations en jeux vidéo (comme l'excellent Alien Isolation), comics, etc… Une seule manquait encore à l’appel : la série.

La série Alien arrive bientôt !

Et ce sera bientôt le cas puisque le projet a été annoncé il y a un petit moment déjà. Mais aujourd'hui, Deadline nous rapporte une excellente nouvelle. Le show réalisé par Noah Hawley (Legion, Fargo) entre dans sa phase de pré-production active et le tournage devrait commencer dès cette année comme le confirme John Landgraf, patron de FX qui chapeaute la série.

Noah est actuellement en production sur la cinquième saison de Fargo, mais il est en pré-production active sur Alien, il a écrit les scripts. Je pense qu'il rencontre son concepteur de production à Austin ce week-end, et se prépare pour la production cette année dès qu’il a terminé la cinquième saison de Fargo. Via Deadline

C’est donc lancé pour la série Alien qui devrait donc voir le jour assez vite. Une excellente nouvelle pour les fans, même si le pitch risque de faire déchanter pas mal de monde. À l’occasion de cette nouvelle prise de parole, John Landgraf a tenu à rappeler que la série devrait être drastiquement différente des films.

Un pitch qui ne va pas plaire à tout le monde

L’intrigue se passera en effet sur Terre et non pas dans l’espace, et n’aura pratiquement aucun lien avec les films précédents, si ce n’est l’iconique xénomorphe. En prime, la série devrait s’attarder sur les conditions de la vie humaine, ses progrès en matière d’IA et l’avancée de la science, un peu comme Prometheus et Alien Covenant. Une nouvelle beaucoup moins bonne et qui ne plait clairement pas aux fans qui craigne que la série ne finisse par perdre pied. Donnons lui tout de même le bénéfice du doute avant de la mettre bûcher. D'autant que contrairement aux mauvais films Alien vs Predator, ce ne sera pas qu’une question de bain de sang et de fans service cette fois. Évidemment, la légendaire Hélène Ripley et son interprète Sigourney Weaver ne feront pas partie de l’aventure. D'ailleurs, on ne sait toujours pas qui jouera dans la série, puisque le casting n'a toujours pas été dévoilé.

Cela se passe sur notre planète. Tout près de la fin de ce siècle, nous sommes - donc dans 70 ans à partir de maintenant. Ripley n'en fera pas partie, ni aucun des autres personnages d' Alien autre que l'extraterrestre lui-même Via Deadline

La série Alien n’a pas encore de date de sortie, mais celle-ci devrait être communiquée dans les mois à venir si tout ce passe bien. Attendons de voir.