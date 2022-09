Après avoir été relancé par Denis Villeneuve via Blade Runner 2049, il semblerait bien que l'avenir de la licence de science fiction soit radieux puisque c'est le géant Amazon qui va s'en occuper. Après le Seigneur des Anneaux, l'entreprise de Jeff Bezos semble vouloir enchainer les productions onéreuses.

Blade Runner 2099

Cette série en préparation porte le nom de Blade Runner 2099 soit 50 ans après les événements de 2049. Peu de chance donc de revoir le personnage de Ryan Gosling et encore moins d'Harrison Ford si ce n'est peut être à travers un flash back ou un easter egg.

Ridley Scott lui même (derrière le long métrage originel) sera de la partie et participera au projet en tant que producteur exécutif. Andrew Kosove et Broderick Johnson, co-PDG et co-fondateurs d'Alcon Entertainment (à la production du film 2049) déclarent :

Nous reconnaissons que nous avons une barre très haute à atteindre avec ce prochain épisode. Tous ensemble nous espérons pouvoir être à la hauteur pour ravir le public avec la prochaine génération de Blade Runner.

L'ambition est donc grande et Amazon précise vouloir garder ce qui fait le charme de la saga, pour ne pas en faire un produit insipide

Blade Runner 2099 maintiendra l'intellect, les thèmes et l'esprit de ses prédécesseurs

À l'écriture nous retrouverons d'ailleurs Silka Louisa derrière la série Halo et derrière la très récent série Apple Shining Girl. Bref, pour l'instant les premières informations sont rassurantes, reste évidemment à voir si l'univers graphique (l'autre charme de la saga) sera aussi respecté. Car une belle histoire c'est bien, mais une belle histoire avec de beaux environnements c'est encore mieux.