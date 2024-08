La société de Mickey a sorti le grand jeu lors de sa dernière D23 Expo en présentant les prochaines grosses productions à venir au cinéma et sur le petit écran. Les fans de Marvel ont par exemple eu le droit à un trailer de Thunderbolts qui divise, à des infos sur Daredevil Born Again ou à des images d'Avatar 3. Et ce ne sont là que quelques temps forts de l'événement. Parmi toutes les annonces, Disney+ a enfin dévoile un trailer pour l'une des grosses séries de 2024.

Une nouvelle série événement Disney+ se dévoile

La toute première saison de la série Star Wars Acolyte est disponible en intégralité sur Disney+. Les avis sont assez partagés, voire même assassins selon le baromètre Rotten Tomatoes des téléspectateurs. Un flop ? D'un point de vue des retours, ce n'est pas la joie, mais les deux premiers épisodes ont en tout cas attiré la curiosité des abonnés à leur lancement. En 24h, plus de 4,8 millions de personnes avaient déjà pris d'assaut le service pour les visionner, un véritable record. Il faudra donc faire aussi bien à ce niveau, tout en s'efforçant de convaincre davantage le public et les critiques avec Skeleton Crew. La prochaine grosse série Star Wars de Disney+ qui débarque dès le 4 décembre 2024.

Et ça risque d'être un défi, car ce nouveau show télévisé sera encore bien différent de l'expérience Star Wars classique. L'histoire se focalisera sur une bande quatre enfants qui vont se perdre dans la galaxie. « Après une mystérieuse découverte sur leur planète natale, quatre enfants se perdent dans un dangereux voyage à travers la galaxie. Par tous les moyens, ils tentent de retrouver le chemin qui les ramènera chez eux ». Et vous allez le voir dans la bande annonce, la série Disney+ devraient en étonner plus d'un.

Un premier trailer pour Star Wars Skeleton Crew

En voyant ces extraits, on pense immédiatement aux productions de Spielberg d'antan telles que Les Goonies, E.T L'Extrareterrestre ou à Stranger Things qui s'inspire grandement de ces films.

Mais Jon Watts, le réalisateur de la trilogie Spider-Man avec Tom Holland et Zendaya, ne s'en cache pas. « C'est une version galactique des films d'aventure classiques des studios Amblin des années 80 » a-t-il expliqué en 2022. Pour celles et ceux qui ne savent pas, Amblin est la société de production créée par Steven Spielberg et Kathleen Kenney, productrice de la licence Star Wars. Comme on peut le voir, Jude Law sera également un membre important du casting et il incarne le rôle de Jod Na Nawood. Un protagoniste qui maitrise la Force. Rendez-vous sur Disney+ en fin d'année pour voir les débuts de Skeleton Crew.

