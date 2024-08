Netflix se prépare à tourner une page importante. En quelques années, Stranger Things s’est imposé comme LA nouvelle série événement de la décennie et l’un des plus gros succès de son catalogue. Après cinq saisons et huit années de service, elle arrivera à son terme en 2025. La conclusion est naturellement attendue de pied ferme et le tournage bat son plein depuis quelques mois après un retard en raison de la grève qui a frappé Hollywood en 2023. Les fans commencent à trouver le temps long, mais Netflix et les frères Duffer leur offrent de temps à autre une petite friandise avec des images officielles de la saison 5 de Stranger Things.

Nouvelles images pour la saison 5 de Stranger Things

Ce n’est pas la première fois que le géant du streaming fait grimper l’impatience des abonnés. Netflix et les co-créateurs de la série partagent assez régulièrement des images des coulisses du tournage de cette ultime saison. L’occasion pour les plus motivés de les décortiquer dans tous les sens pour rechercher le moindre indice et alimenter les théories les plus folles comme crédibles. Les nouveaux clichés livrent un premier aperçu de Lucas Sinclair, incarné par Caleb McLaughlin, dans la saison 5 de Stranger Things. On retrouve également Millie Bobby Brown (Eleven) et le reste du casting. Plus intéressants, quelques décors ont été partagés et il semblerait que la petite troupe fera un passage par le labo d’Hawkins et par Radio Shack, le revendeur électronique américain.

Ces nouvelles images de la saison 5 de Stranger Things ont, semble-t-il, été partagées pour marquer le sixième mois de tournage. Il faudra s'armer de patience avant de découvrir ces nouveaux épisodes, mais Netflix devrait nous en livrer un aperçu plus concret dès le mois prochain. Les Netflix Geeked seront en effet de retour le 16 septembre et le géant de SVOD a vu les choses en grand. En plus de la saison 5 de Stranger Things, l'événement sera l'occasion d'en apprendre davantage sur les saisons 2 de One Piece, Avatar Le Dernier Maître de l'Air, Arcane et même Mercredi.

















