Pour cette seconde partie de l’été, Disney+ joue les timides alors que Netflix, Max ou encore Prime Video mettent plutôt le paquet. La plateforme de Mickey ne s’est pas fait très bonne presse dernièrement. Entre le succès en demi-teinte de The Acolyte et une mise à jour de ses conditions générales qui pourrait bien tout changer pour les abonnés (et pas dans le bon sens), ce n’est pas la joie. Mais ça n'empêche pas le géant du streaming de proposer quelques nouveautés très intéressantes ce mois-ci, notamment un gros film très divertissant et le retour de séries ultra appréciées.

Tous les films Prime Video d'août 2024

On commence avec un blockbuster comique et tout public, Jungle Cruise qui débarque sur Disney+. Inspiré par la célèbre attraction du même nom, le film nous embarque dans une aventure au fin fond de la jungle avec un Dwayne Johnson en navigateur un peu cinglé et Emily Blunt en aventurière au caractère bien trempé. Un duo qui fait mouche pour un film hautement divertissant, à défaut d’être réellement marquant. À voir en famille !

On notera également pas mal de comédies françaises avec Belle, Belle, Belle ou encore Coup de foudre à Jaipur avec la star de Clem, Lucie Lucas.

Et pour finir, un documentaire, The Space Race, qui traite de la course à l’espace entre les États-Unis et la Russie qui, durant la Guerre Froide, ont tout fait pour être les premiers à envoyer un homme noir dans l’espace. Oui, oui, on en était là…

2 août Jungle Cruise - avec Dwayne Johnson et Emily Blunt Empire of Light - un drame prenant signé Sam Mendes

9 août Belle Belle Belle - une comédie fraîche d’Anne Depetrini Coup de foudre à Jaipur - une comédie romantique française avec Lucie Lucas Il était une fois à Monaco - un thriller avec Rayane Bensetti

23 août Les Suprêmes - un drame qui prend aux tripes The Space Race - un documentaire sur la course à l’espace entre les Etats-Unis et la Russie durant la Guerre Froide



Toutes les séries d'août 2024

En août, Disney+ aura davantage de séries que de films, et il y en a dans le lot qui sont particulièrement attendues. On pense notamment à la seconde partie de la saison 3 d’Abbott Elementary, une sitcom hilarante qui cartonne. Ce mois-ci, ce sera aussi l’occasion de retrouver la solaire Selena Gomez dans la saison 4 hyper attendue de Only Murders in the Building, qui s’annonce une fois encore réussie. On y retrouvera également ses deux compères, Steve Martin et Martin Short. Pas mal de programmes pour les petits sont également de la partie ce mois-ci, et une série française qui a cartonné débarque aussi en intégrale, Clem avec Lucie Lucas.

4 août Mission : Yozakura Family - partie 2 - suite du célèbre anime

7 août Clem - saisons 1 à 12 - la célèbre série comique avec Lucie Lucas La zone : objectif survie - saison 3 - une émission façon jeu/télé réalité complètement déjanté

8 août Are You Sure?! - une télé-réalité

12 août Solar Opposites - saison 5 - série d’animation déjantée résolument pour les adultes

14 août Abbott Elementary - saison 3 - partie 2 - une sitcom qui cartonne Star Wars : Les Aventures des petits Jedi - saison 2 - une série d’animation pour les jeune… ou les grands enfants

21 août Fais pas ci, Fais pas ça - saisons 1 à 9 - une série comique qui a déjà fait ses preuves

27 août Only Murders in the Building - saison 4 - suite de la série phénomène avec Selena Gomez

28 août Pyjamasques, Power Heroes - une série d’animation pour les enfants



Source : Disney+