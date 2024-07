Initialement surveillée, non sans méfiance, la dernier série Star Wars en date baptisée The Acolyte a donc occupé les utilisateurs de Disney+ pendant un mois et demi. Le résultat ne s'est cependant pas vraiment montré à la hauteur des attentes, à de nombreux égards. Cet ultime huitième épisode sera-t-il une conclusion satisfaisante, ou plutôt la continuité d'un show qui a, malheureusement une fois de plus, déçu les fans ? Un Nouvel Espoir est-il possible après la perfectible série Obi-Wan et le désastreux retour d'un personnage pourtant iconique dans Le Livre de Bobba Fett ?

Enfin la conclusion de la première saison de The Acolyte

Sur le papier, The Acolyte avait une proposition intéressante dans le vaste univers de Star Wars. Il était question d'explorer la période de la Haute République, un siècle avant les événements de la trilogie originale. À cette époque, la galaxie était en paix et les Jedi à l'apogée de leur puissance. Mais cela allait changer lorsqu'une mystérieuse jeune femme assassine certains de ses membres, liés à un événement tragique s'étant déroulé sur la planète Brendok.

La réalité s'est cependant montrée bien différente. The Acolyte a connu au fil de ses épisodes une réception toujours plus froide. La faute à un scénario manquant terriblement de cohérence et des personnages n'ayant pas vraiment marqué les esprits. Ce en dépit d'un plutôt joli casting, comme Carrie-Anne Moss (Matrix), Lee Jung-jae (Squid Game) ou encore Dean-Charles Chapman (Game of Thrones). La série trouve cependant une certaine grâce aux yeux des fans grâce à des combats particulièrement bien chorégraphiés... mais les sabres laser ne font pas tout.

Cet ultime huitième épisode de la première saison de The Acolyte a-t-il la Force nécessaire pour sauver la série aux yeux de ses détracteurs ? Ce tout en ouvrant la voie à une éventuelle saison 2 ? Au vu de la réception globale de la série, une telle perspective pourrait cependant être très incertaine. Comme dirait Maître Yoda « Difficile à prédire est l'avenir... ». Verdict en tout cas dès aujourd'hui sur Disney+, pour celles et ceux qui n'ont pas abandonné le vaisseau cargo en route dans l'hyperespace.