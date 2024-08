La firme aux grandes oreilles a fait le show pendant trois jours dans le cadre du Disney D23 Expo d’août 2024. Un événement bi-annuel où les propriétaires de Mickey font le point sur leurs prochains films et séries. C’est à cette occasion que James Cameron a révélé des images d’Avatar 3 qui font toujours rêver, qu’on a eu un aperçu de Toy Story 5 ou encore du long-métrage live-action Blanche-Neige. Évidemment il y a eu aussi du Marvel avec un aperçu de Red Hulk dans Captain America 4, ainsi qu’un focus sur Daredevil Born Again.

Enfin des nouvelles infos pour Daredevil Born Again

La grande maison de Mickey, Star Wars et Marvel ne pouvait pas faire l’impasse sur Daredevil Born Again. Comme annoncé il y a plusieurs semaines, la date de sortie de la nouvelle série aura lieu en mars 2025. Les personnages présentes lors du Disney D23 ont pu regarder une bande annonce sur écran géant, et même si elle n’est pas en ligne pour tout le monde, il y a eu des leaks. Dans ce trailer, on voit notamment l’anti-héros The Punisher, toujours incarné par Jon Bernthal comme le montre l’image ci-dessous. Et ce n’est pas le seul protagoniste du mauvais côté de la barrière qui fait son retour pour Daredevil Born Again.

Comme prévu, Wilson Fisk, dit Le Caïd (Kingpin), revient pour semer la zizanie à Hell’s Kitchen dans Daredevil Born Again. « Ces personnages ont mûri, l'univers est différent de ce qu'il était. Les choses ont changé, la société également. Matt [Murdock] et Wilson [Fisk] ont changé. Leurs personnages vont entrer en conflit d'une façon que nous n'avons jamais vue auparavant. Il n'est plus seulement question d'essayer de se tuer l'un l'autre. Il y a tout un jeu politique » faisait savoir Brad Winderbau qui gère les programmes TV de Marvel. Il n’a pas menti puisqu’on a appris que Wilson Fisk et Matt Murdock vont s’allier « pour faire face à une plus grande menace ».

Image extraite du trailer de la Disney D23 Expo 2024.

Des différences avec la série Netflix et des nouveaux

La série Daredevil Born Again va tout changer tout en étant fidèle à l'adaptation Netflix. Parmi les autres changements, il a été confirmé que White Tiger ferait son apparition. Pour endosser le costume, la production a choisi l’acteur Kamar De Los Reyes. A la lecture du nom, vous vous en doutez peut-être, mais il incarnera la version d’Hector Ayala. Le premier Tigre Blanc qui a fait ses débuts en 1975. Grâce à des amulettes, il bénéficie de réflexes, d’une vitesse et d’un équilibre hors norme. Un as des arts martiaux doté de griffes. Muse, l’artiste aux œuvres sanglantes, qui peut rappeler Rorschach de Watchmen par son look, rejoint le casting de Daredevil Born Again.

Selon Charlie Cox, qui joue le personnage de Daredevil, il y aura des caméos Marvel. Il a en effet teasé l’air de rien des petits moments de « collision », qu’on peut interpréter comme des moments de rencontres avec d’autres têtes de la maison des super-héros.

Source : Marvel Entertainment.