James Cameron et son film Avatar 3 ont fait le déplacement à l’événement D23. Nouvelles promesses, images inédites, titre officiel. On fait le point sur les annonces importantes.

L’attente autour d’Avatar 3 est colossale. Son prédécesseur a absolument tout cassé au box-office au point de rentrer dans le club très fermé des films qui ont fait plus de 2 milliards de recettes dans le monde entier. Une prouesse que James Cameron et ses équipes comptent bien renouveler avec la suite. Une suite qui a justement fait une apparition très remarquée lors de la D23, l’événement incontournable pour les fans de Disney et ses licences. Nouvelles images, nom officiel… voici toutes les nouveautés à son sujet.

Nouvelles images et un titre officiel pour Avatar 3

Le retour à Pandora est toujours calé au 17 décembre 2025 dans les salles obscures. Un troisième volet que l’on nous promet tout simplement « énorme » et plus abouti visuellement que jamais. James Cameron a profité de la D23 pour en dévoiler un nouvel avant-goût avec des concept arts inédits qui ont de quoi mettre l’eau à la bouche des fans de la licence. L’eau, le feu, l’air, il ne manque plus que la terre et le compte est bon. Ces nouvelles images livrent donc un petit aperçu de la direction que prendra Avatar Fire and Ash (Feu et Cendres), puisque tel est son nom officiel désormais. On aperçoit alors le Peuple des Cendres, une nouvelle tribu ayant trouvé refuge aux abords d’un volcan et au tempérament de feu. Le courant risque d’avoir du mal à passer avec Sully et ses enfants. Avatar 3 devrait donc offrir un point de vue plus nuancé sur les Na’vi.

Sur scène, James Cameron a en tout cas promis que le film aura « encore plus d’enjeux émotionnels que jamais ». Ce troisième volet nous emmènera d’ailleurs dans des directions encore jamais vues. Attendez-vous alors à de nouveaux biomes, cultures et lieux de Pandore inédits. Pour le réalisateur, Avatar 3 devrait parvenir à créer la surprise auprès de ses fans les plus fervents. Il estime que « ce ne sera pas ce à quoi vous vous attendez, mais ce que vous voulez ». Patience donc, car même si le tournage est bouclé depuis quelque temps maintenant, il faudra attendre un moment avant de découvrir de premières véritables images du film puisque la post-production demande un travail immense.









Source : Disney