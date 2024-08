Les fans de Star Wars ont de quoi se réjouir avec l'arrivée prochaine de Star Wars: Skeleton Crew, une nouvelle série sur Disney+. Annoncée pour le 3 décembre, cette série promet d'emmener les spectateurs dans une aventure palpitante qui mêle l'univers bien-aimé de Star Wars à une aventure nostalgique à la manière des films d'Amblin (E.T. l'extra-terrestre).

Une nouvelle aventure dans l'Univers de Star Wars avec des enfants

Star Wars: Skeleton Crew se déroule après les événements du Retour du Jedi et se situe dans le même univers temporel que The Mandalorian. La série suit les aventures de Jod Na Nawood, un utilisateur de la Force incarné par Jude Law. Na Nawood se retrouve impliqué dans le voyage de plusieurs enfants perdus qui tentent de rentrer chez eux. Le personnage de Law promet d'être à la fois rusé et intriguant, ajoutant une nouvelle dimension au riche univers de Star Wars.

La série est dirigée par Jon Watts, connu pour son travail sur Spider-Man: No Way Home. Et écrite par Christopher Ford, son collaborateur sur Homecoming. Ce duo créatif a su captiver le public avec des récits émouvants. Et Skeleton Crew ne devrait pas faire exception. Avec leur touche unique, Watts et Ford sont prêts à apporter une nouvelle énergie à la saga intergalactique.

Le compte officiel de Star Wars sur X (anciennement Twitter) a récemment dévoilé les premières images de la série. Offrant un aperçu de Jude Law dans le rôle de Jod Na Nawood. On y découvre également les jeunes acteurs Ravi Cabot-Conyers, Kyriana Kratter, Robert Timothy Smith, et Ryan Kiera Armstrong, qui jouent respectivement les personnages de Wim, KB, Neel, et Fern. Ces enfants, chacun avec leurs propres personnalités et compétences, partent ensemble dans une aventure pleine de mystères et de dangers.

Un autre personnage intriguant est le droïde SM-33, interprété par Nick Frost. Décrit comme rouillé et grincheux, SM-33 est le premier assistant d'un vaisseau mystérieux que les enfants abordent au début de leur voyage. Le rôle de ce vaisseau et de son capitaine reste encore entouré de mystère. Ajoutant un élément de suspense à l'histoire.











Source : Disney