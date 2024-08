Les personnages Marvel, bons comme mauvais, ne sont pas près de disparaitre du grand écran, en particulier ceux qui sont liés à Spider-Man. LE super-héros le plus populaire au monde qui remplit les caisses de Sony Pictures depuis plusieurs années maintenant. Un nouveau film avec Tom Holland est notamment en cours de développement, et Kevin Feige, l'architecte du MCU, s'est voulu rassurant. Une première ébauche est même peut-être déjà entre ses mains à l'heure d'écrire ces lignes. « Nous avons des scénaristes qui vont nous fournir une ébauche assez rapidement » a fait savoir Feige il y a quelques semaines.

Un trailer violent pour ce spin-off de Spider-Man avec Rhino

Alors que Marvel planche sur Avengers 5 et Thunderbolts, entre autres, Sony Pictures est enfin prêt à sortir le prochain spin-off Spider-Man après plusieurs reports. Cette fois, ça y est, plus personne ne pourra échapper au long-métrage Kraven Le Chasseur. Une nouvelle histoire consacré à l'un des super-vilains de l'univers Marvel, après les films Venom qui ont été assassinés par la critique, mais qui ont réussi à générer des centaines de millions au box-office. Est-ce que Sony Pictures arrivera à faire déplacer des spectateurs dans les salles obscures, et à faire oublier le naufrage total de Madame Web ? Rien n'est moins sûr, mais la société de production semble confiante sur ce spin-off Spider-Man.

Selon des propos rapportés par Deadline, « Sony Pictures Entertainment est optimiste et pense que Kraven sera plus en phase avec les films Venom ». C'est effectivement (très) optimiste au regard des retours sur Venom, mais l'entreprise a sûrement en tête les recettes récoltées par les longs-métrages dédiés au symbiote avec Tom Hardy. Si Sony Pictures affiche une telle confiance dans ce projet Spider-Man, c'est peut-être aussi parce que la firme a mis les moyens pour améliorer sa copie.

Kraven Le Chasseur 2 déjà dans les cartons ?

Kraven Le Chasseur est réalisé par J.C. Chandor (A Most Violent Year, Triple Frontière...) et a subi des reshoots (ndlr : de nouvelles scènes ont été tournées), afin de parfaire le personnage et l'intrigue. « Je suis extrêmement fier du travail que nous avons accompli tous ensemble sur Kraven. Je pense que le film surprendra beaucoup de monde lors de sa sortie. Pour ce qui est de la suite, comme toujours, ce sont aux dieux du cinéma d'en décider » a expliqué le metteur en scène à Deadline. La personnalité du super-vilain, qu'on voit notamment dans le jeu Marvel's Spider-Man 2, a été affinée, et le film est également plus violent.

La dernière bande-annonce est même une petite boucherie par moments, avec du sang bien présent à l'écran. Dans le trailer, on peut apercevoir Russel Crowe qui joue le père de Kraven, un ponte de la mafia, ainsi que Rhino, un autre adversaire majeur de Spider-Man, incarné par Alessandro Nivola (Volte-Face).

