Malgré toutes les précautions, Marvel Studios et Disney n'ont pas pu empêcher la diffusion de la bande annonce d'un des futurs gros films du MCU. Et tout le monde n'est pas forcément content du résultat.

Marvel s'est relancé avec Deadpool & Wolverine qui est un immense carton. Les critiques sont globalement très positives, et ça se ressent aussi au box-office. Après une traversée du désert, la maison des super-héros renoue enfin avec le succès partout dans le monde. De bon augure pour la suite ? La situation est en tout cas plus encourageante qu'auparavant, mais nous verrons bien. Pour amorcer l'avenir dans les meilleures conditions, et chauffer les fans, Disney a donné quelques nouvelles des futurs projets comme la série Daredevil Born Again, d'Agatha All Along, et d'un film qui va faire concurrence à DC.

Une bande annonce a leaké pour ce gros film Marvel

Après Deadpool 3, Marvel Studios donne rendez-vous dans les salles obscures le 12 février 2025 pour Captain America 4. L'occasion pour la machine à super-héros de mettre complètement en avant Sam Wilson incarné par Anthony Mackie, ainsi que Thaddeus Ross (Harrison Ford) qui se transformera en Hulk Rouge. Un programme chargé qui sera suivi, le 30 avril 2025, par Thunderbolts. « Le Suicide Squad de Marvel » qui a aussi sa propre équipe d'anti-héros, avec Yelena Belova en chef de bande. Un long-métrage qui a connu de grosses turbulences, dont des changements de casting avec le départ de Steven Yeun qui devait jouer Sentry.

Pour remplacer l'acteur de The Walking Dead, Marvel Studios a choisi Lewis Pullman (Top Gun Maverick). Et si l'on parle expressément de lui, c'est qu'il apparait dans le tout premier trailer de Thunderbolts qui a leaké sur la Toile. Une bande annonce riche en marginaux avec Yelena Belova (Florence Pugh), son père adoptif Alexei Shostakov alias le Gardien Rouge joué par David Harbour (Stranger Things), l'U.S Agent (Wyat Russell), Le Soldat d'Hiver (Sebastian Stan) ou encore Ghost (Hannah John-Kamen) et Taskmaster (Olga Kurylenko).

Pour l'heure, Marvel n'a même pas cherché à supprimer ce trailer puisqu'il est toujours visible sur le compte X Thunderbolts News. La bande annonce oscille entre humour et action, et semble plutôt plaire aux internautes, à quelques détails près. En effet, le film divise déjà par les nouveaux looks de Ghost et Taskmaster. « Ca a l'air intéressant et le trailer est bien monté. Mais je n'aime pas du tout le choix des costumes » déclare MhatreGang. Et ce n'est pas l'unique twittos qui partage cet avis, alors que pour d'autres, le ressenti est complètement différent. « Marvel est tellement de retour, ça a l'air génial. [Kevin] Feige a dit assez des calomnies, on va envoyer des bangers »; « Wow, ça a l'air plus intéressant que prévu » peut-on lire sur le réseau social.

Source : Thunderbolts News.