Disney+ dévoile enfin son programme pour le mois de septembre. Une tonne de nouveautés arrivent, avec des classiques, ainsi que des séries inédites et suite qui vont faire sensation.

Chacun son tour ! Après Netflix, Prime Video ou encore HBO Max, c'est enfin au tour de Disney+ d'annoncer toutes ses nouveautés pour le mois de septembre 2025. Quantité de films vous attendent, avec beaucoup de légèreté et surtout des productions cultes. Les séries ne sont pas en reste, notamment avec le retour de valeurs sûres.

Tous les nouveaux films de septembre 2025

Le mois de septembre est très français sur Disney+ ! La plateforme de SVOD met à l'honneur notre cinéma avec une tonnes de comédies familiales, dont certaines devenues cultes à l'instar de RRRrrr!!! et La Cité de la peur. Allez également à la rencontre de figures historiques iconiques, avec les biopic Yves Saint Laurent et Cloclo, consacrés pour l'un au créateur de mode et, pour l'autre, au chanteur Claude François. Enfin, le gros morceau de cette programmation, c'est évidemment le film Mufasa dans l'univers de l'un des films d'animation les plus populaires de la compagnie, Le Roi Lion.

5 septembre : Boule & Bill — comédie française adaptée de la bande-dessinée éponyme. La Cité de la peur — la cultissime comédie policière qui met en scène Les Nuls. Les femmes du 6 e étage — comédie dramatique avec Fabrice Luchini et Sandrine Kimberlain. RRRrrr!!! — la comédie française culte et préhistorique d'Alain Chabat. RTT — comédie française avec Kad Merad. Vilaine — comédie française avec Marilou Berry. Yves Saint Laurent — biopic français avec Pierre Niney dans le rôle du célèbre styliste.

12 septembre : Break — comédie dramatique sur fond d'histoire familiale et de rêves brisés. L'Affaire SK1 — film policier sur l'affaire Guy Georges. La Malédiction : l'origine — film d'horreur. Les Gazelles — comédie romantique avec Camille Chamoux et Audrey Fleurot. Photo de famille — comédie dramatique familiale.

19 septembre : Au plus près des animaux avec Bertie Gregory — film documentaire de National Geographic. Cloclo — biopic sur Claude François. Comment c'est loin — comédie dramatique qui met en scène les rappeurs Orelsan et Gringe. Hollywoo — comédie franco-belge avec Florence Foresti et Jamel Debbouze. J'irai où tu iras — comédie dramatique dans laquelle Géraldine Nakache est fan de Céline Dion. Mufasa : Le Roi Lion — film en live-action revenant sur la jeunesse du père de Simba. Sol — comédie dramatique sur une danseuse de tango hantée par la perte de son fils. Swipe — l'histoire vraie de la créatrice d'une application de rencontre.

26 septembre : Knock — comédie dramatique avec Omar Sy dans le rôle du médecin éponyme. L'intervention — film d'action avec Alban Lenoir. La Stratégie de la poussette — comédie romantique sur une tentative de reconquête. Les Randonneurs — comédie française culte avec Benoît Poelvoorde et Karine Viard. Mauvaises herbes — comédie dramatique réalisée par Kheiron. Wonder Boy, Olivier Rousteing, Né Sous X — film documentaire sur le directeur artistique de la maison Balmain. Zaï Zaï Zaï Zaï — comédie tirée de la bande dessinée du même nom.



De grandes séries arrivent sur Disney+

La rentrée est un peu plus légère en matière de séries sur Disney+. Du moins, en termes de nombre de nouveaux titres. Mais, vous aurez tout de même quantité d'épisodes à visionner, d'abord avec l'arrivée de l'intégral de Downtown Abbey et de Superstore, déjà disponibles. Retrouvez également la suite de séries adorées, comme Only Murders in the Building qui vous réserve une nouvelle enquête haute en couleur, ou la saison 13 de Futurama, la comédie de sci-fi de Matt Groening. Enfin, le final de la série phénomène Alien Earth se jouera le même jour que la sortie de Marvel Zombies, la nouvelle production super-héroïque à garder à l'œil.

1 er septembre : Downtown Abbey | saison 1 à 6 — série dramatique historique sur les résidents d'une maison aristocratiques anglaise au début du XX e siècle. Superstore | saison 1 à 6 — série comique sur des employés de magasin.

9 septembre : Only Muders in the Building | saison 5 — la série d'enquêtes reprend avec un trio à l'esprit affuté.

16 septembre : Futurama | saison 13 — série d'animation de science-fiction par le créateur des Simpson.

17 septembre : Les Petits Animaux de Minnie — série d'animation jeunesse.

19 septembre : LEGO Star Wars : Reconstruire la galaxie - Les Pièces du passé — série d'animation.

24 septembre : Alien Earth — final de la série de science-fiction dans l'univers de la saga culte. Marvel Zombies — nouvelle série d'animation super-héroïque.

26 septembre : Cat's Eyes — reboot de l'anime culte.

30 septembre Chad Powers — nouvelle série comique.

