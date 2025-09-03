En attendant de connaître exactement le programme complet de septembre sur Disney+, la plateforme dévoile une nouvelle série événement qui promet d'envoyer du très lourd.

Tandis qu'août 2025 marquait le lancement d'Alien Earth, LA série phare du mois dernier sur Disney+, voilà qu'on tient probablement celle qui marquera septembre 2025 pour la plateforme SVOD aux grandes oreilles, malgré la sortie de la saison 13 de Futurama. Via une bande-annonce qui frappe un grand coup, on a en tout cas droit à un premier aperçu croustillant, pour une sortie pas si lointaine.

Une annonce à réveiller les morts pour la prochaine grosse série à venir sur Disney+

En attendant des nouvelles du MCU après le dernier film en date centré sur Les 4 Fantastiques, c'est donc la galerie de super-héros de Marvel qui sera encore à l'honneur de la prochaine série majeure à venir sur Disney+. À l'instar d'Eyes of Wakanda parue début août dernier, l'œuvre qui nous intéresse est un spin-off, et même l'adaptation d'un comics particulièrement populaire auprès des adeptes. Pour les spectateurs de la plateforme, elle évoquera davantage des souvenirs de la très bonne série d'anticipation What If... ?, puisqu'on retourne dans l'univers glauque de Marvel Zombies.

Cette nouvelle série Disney+ va en effet nous replonger dans cette sinistre dimension alternative où une très grande partie de la Terre se retrouve transformée en zombies, super-héros et vilains inclus. Seule une poignée de vivants demeure et mène une lutte désespérée pour leur survie. On a ainsi droit à un premier aperçu de la série en quatre épisodes à venir via la bande-annonce ci-dessous, qui reprend par ailleurs le style graphique adopté sur What If... ? s'agissant des épisodes centrés sur Marvel Zombies.

Il ne faudra d'ailleurs pas attendre bien longtemps pour voir ces effroyables morts-vivants, Thanos compris, se relever, puisque cette série spécialement dédiée à Marvel Zombies débarquera sur Disney+ à partir de ce 24 septembre 2025. Naturellement, âmes sensibles s'abstenir, il s'agit d'une série d'animation particulièrement graphique.

Source : Disney+ sur YouTube