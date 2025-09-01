Prime Video met le paquet pour sa rentrée avec de très gros films, dont d'excellents, et plusieurs séries. On notera notamment le retour d'une série adorée qui promet déjà du très lourd

L’été, c’est terminé ! Nous voilà déjà à la rentrée de septembre et les plateformes SVOD font le plein de nouveautés. Alors que Netflix va mettre le paquet, Prime Video marquera les prochaines semaines avec le retour d’une série ultra appréciée, et pas mal de films dont de gros blockbusters et de vrais succès critiques et au box-office.

Tous les films Prime Video de septembre 2025

En septembre sur Prime Video, vous pourrez retrouver le blockbuster World War Z avec un Brad Pitt qui tentera par tous les moyens de comprendre et d’endiguer une invasion de zombies ultra énervés. Il y aura également l'excellent Gone Girl avec Rosamund Pike et Ben Affleck. Un thriller en tension dans lequel la femme d’un écrivain a disparu du jour au lendemain sans laisser de trace… ou presque.

Autre film hyper bien réalisé à débouler sur Prime Video, Civil War avec Kirsten Dunst et Cailee Spaeny. Les deux femmes incarnent des journalistes qui traversent les États-Unis en pleine guerre civile.

Enfin, on pourra aussi noter le drame Challengers avec Zendaya ou encore Pokémon Detective Pikachu, le film adapté de la célèbre franchise de jeux vidéo avec Ryan Reynolds et Justice Smith.

01/09 Le Jour d’après World War Z House of Gucci

05/09 Gone Girl

12/09 McWalter (Film original)

22/09 Civil War

23/09 Challengers

30/09 Pokémon Detective Pikachu



Toutes les séries de septembre 2025

Côté séries, Prime Video nous sort de grands classiques comme Gossip Girl ou encore Gilmore Girls. Deux séries dramatiques qui suivent le quotidien de personnages hauts en couleur. La première nous embarque dans la jeunesse dorée de New York, tandis que la seconde nous fait suivre une femme célibataire et sa jeune adolescente qui affrontent la vie dans un petit patelin américain.

Mais la série la plus marquante du mois de septembre est certainement la saison 2 de Gen V, le spin-off de l’excellente série The Boys, toutes deux des séries originales Prime Video. On retrouvera les adolescents aux super-pouvoirs obligés de fuir, sans compter qu’après ce qui s’est passé dans la saison 4 de The Boys, les choses risquent de prendre une tournure catastrophique.

01/09 The Runarounds - saison 1 -

05/09 First Times - saison 1 -

10/09 The Girlfriend - saison 1 Helluva Boss - saison 1 & 2

17/09 Gen V - saison 2

23/09 Hotel Costiera (Série originale)

26/09 : Comedy Class S2 (Série originale)

30/09 : Gilmore Girls - saison 1 - 7 Gossip Girl - saison 1 - 6



source : Prime Video