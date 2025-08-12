Dès demain, Alien Earth débarquera officiellement dans le catalogue de Disney+, et les critiques sont déjà unanimes : la série est une véritable réussite qui ravira les fans !

Après avoir eu droit à un retour tonitruant avec Alien Romulus l’an dernier, la célèbre franchise créée par Ridley Scott se prépare actuellement à débarquer sur le petit écran avec Alien Earth, une nouvelle série à venir sur Disney+ le 13 août prochain. Réalisée par Noah Hawley (Fargo, Legion), celle-ci possède alors un ambitieux pari. Celui d’abandonner l’espace au profit d’une intrigue se déroulant sur Terre, mais toujours avec ce qu’il faut de science-fiction et de Xénomorphes. Et à en croire les premières critiques… le pari est réussi !

Alien Earth est d’ores et déjà un véritable carton

En effet, alors que la diffusion des deux premiers épisodes d’Alien Earth n’est pas attendue avant demain dans nos contrées françaises, de nombreux médias ont pu découvrir la première saison en avant-première et en livrer leur critique. Et le constat est sans appel : comme le laissaient entendre les trailers, la série est une franche réussite. Il suffit d’ailleurs de se rendre sur Metacritic pour le constater, puisqu’avec un Metascore de 87/100 pour un total de 27 critiques, Alien Earth est déjà labellisé comme étant un « must-watch » par l’agrégateur.

« C’est la résurrection d’Alien que nous attendions depuis longtemps. », affirme notamment le média Empire, en expliquant que « la série d’Hawley est un rare préquel qui sert à enrichir son matériau d’origine, insufflant une nouvelle vie à une franchise autrefois fatiguée ». « [Alien] Earth fait feu de tout bois : narratif, stylistique, psychologique, philosophique » assure le média Time de son côté, en ajoutant qu’après « une première partie passionnante, […] le quatrième épisode est une révélation ».

« Noah Hawley a réalisé une œuvre de science-fiction étonnante. », écrit IGN de son côté, en ventant notamment « la force de la production et le design solide des créatures » ainsi que le « casting incroyable » d’Alien Earth. Et cela continue encore et encore. « Une épopée enivrante, tentaculaire, parfois difficile à gérer, mais finalement passionnante. », affirme par exemple The Hollywood Reporter. Collider vante quant à lui la capacité du réalisateur à « puiser dans toutes les facettes de ce qui a fait d’Alien une série de films formidables et toujours surprenants ».

Peu de déçus pour beaucoup d’enthousiastes

À vrai dire, à l’heure où sont écrites ces lignes, très peu de médias se montrent peu enthousiastes. Parmi les critiques les plus tièdes se trouvent le média Newsday, pour qui Alien Earth est « une série d’été à suspense assez divertissante, mais aussi une série d’horreur décente », tandis que Slant Magazine lui reproche de son côté d’être « plus lente, onirique et hallucinatoire que la plupart des films Alien ». Enfin, le média Slashfilm, qui lui offre sa critique la plus acerbe, lui reproche quant à lui d'être « une série si plate qu’[il] imagine que les téléspectateurs pourraient en avoir assez et abandonner le navire ».

Bref, autant dire, donc, qu’Alien Earth s’impose pour l’heure comme un véritable succès, et que cela risque de faire plaisir aux nombreux fans de la franchise. Notons d’ailleurs qu’outre Metacritic, Rotten Tomatoes nous amène également à la même conclusion. La série d’Hawley y affiche actuellement un très beau score de 93%. Reste maintenant à voir ce qu’en pensera le public. Pour rappel, Disney+ diffusera les deux premiers épisodes d’Alien Earth dès demain, puis les six autres tous les mardis à raison d’un épisode par semaine.

Source : Metacritic, Rotten Tomatoes