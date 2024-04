Le monde du Roi Lion s'agrandit avec l'arrivée du très attendu préquel Mufasa, réalisé par Barry Jenkins. Le premier teaser du film vient d'être révélé, plongeant les fans dans les premiers jours de la vie de Mufasa, bien avant qu'il ne devienne le roi de la savane. Comme on pouvait s'en douter et comme avec le premier film live de la série, cela divise beaucoup les fans de Disney.

Le Roi Lion 2 divise

Le récit, centré sur les origines de Mufasa, est raconté par Rafiki à Kiara, la future petite-fille de Simba et protagoniste du Roi Lion II : L'Honneur de la Tribu. Rafiki, aidé par les inséparables Timon et Pumbaa, dévoile une histoire riche en émotions et en découvertes. Mufasa explore la jeunesse de Mufasa, présenté comme un lionceau orphelin qui se retrouve seul dans la jungle. Sa vie prend un tournant décisif lorsqu'il rencontre Taka, qui n'est autre que le futur Scar, héritier d'une lignée royale. Ce récit s'ancre dans des flashbacks qui promettent de révéler des aspects inédits de la saga.

Barry Jenkins, acclamé pour ses précédents travaux cinématographiques (Moonlight ), dirige ce film qui s'annonce comme une exploration profonde des thèmes de la famille et du destin. La musique, élément indissociable de l'expérience Roi Lion, voit le retour de Lin-Manuel Miranda, qui, après ses succès précédents avec Disney, compose les chansons du film en collaboration avec Mark Mancina. Lebo M contribue également à la bande sonore, enrichissant le film de performances musicales captivantes.

Un beau casting vocal pour le nouveau Disney

Le casting vocal est particulièrement remarquable, avec Aaron Pierre prêtant sa voix à Mufasa et Kelvin Harrison Jr. à Taka. Mads Mikkelsen, Thandiwe Newton, Anika Noni Rose et Keith David complètent cette distribution étoilée. Donald Glover et Beyoncé reprennent leurs rôles de Simba et Nala, tandis que Blue Ivy Carter, la fille de Beyoncé, fait ses débuts d'actrice en donnant sa voix à Kiara.

Lin-Manuel Miranda a exprimé son enthousiasme pour ce projet, soulignant l'héritage musical exceptionnel du Roi Lion. Et la joie de travailler aux côtés de Barry Jenkins pour donner vie à l'histoire de Mufasa. Le film promet non seulement de captiver les nouveaux spectateurs mais aussi de toucher ceux qui ont grandi avec l'histoire originale. Malgré tout, en lisant les commentaires on peut se rendre compte que ça divise déjà. Les critiques étaient nombreuses pour l'esthétique du premier film. Il en est de même ici. Même si certains ne cachent pas non plus leur excitation, notamment dans les commentaires YouTube.