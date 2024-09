Le public doutait un peu de la force de Disney+ à son lancement. Pourtant, la plateforme de SVOD a rapidement su développer son catalogue et proposer des créations originales qui ont conquis les abonnés. Une nouvelle rejoint par exemple les ajouts de la semaine, aux côtés de films cultes. Mais, pour l'heure, c'est une série adorée qui a une très bonne nouvelle pour ses fans. On va retrouver notre trio d'enquêteurs détonants, préparez-vous !

On va mener l'enquête pour une 5e saison sur Disney+

Parmi les séries à succès de Disney+, on retrouve Only Murders in the Building. Avec son concept original et des acteurs irrésistibles dans leur rôle respectif, la série a conquis son public. Depuis 2021, Charles, Olivier et Mabel - respectivement joués par Steve Martin, Martin Short et Selena Gomez - ont dépassé l'écoute des podcast policiers pour mener l'enquête eux-mêmes.

La série vient justement de revenir sur Disney+ pour une quatrième saison. Un nouvel épisode sort chaque mardi et, comme d'accoutumée, elle fait la part belle aux guest stars. Ainsi, après Sting par exemple dans la première saison, cette fois nous avons cette fois droit à des actrices de renom. Meryl Streep ou encore Melissa McCarthy se joignent en effet à l'enquête, et ce ne sont pas les seules. Mais, d'autres sont également à prévoir pour l'avenir...

De fait, la formule fonctionne si bien qu'Only Murders in the Building reviendra prochainement pour une saison 5. L'information a été dernièrement officialisée par Disney. Mais, le casting a tenu a partagé la nouvelle lui-même ! Avec humour, le trio confirme que si le tournage n'a pas encore eu lieu, il se reformera pour une saison de plus sur Disney+. Tout ce que nous savons dans l'immédiat, c'est qu'elle comprendra 10 épisodes.

On peut dire qu'avec ce renouvellement, Selena Gomez n'en a pas fini de se montrer sur la plateforme de SVOD. L'actrice et chanteuse va, de fait, faire prochainement revivre le rôle qui l'a fait connaître du grand public dans la suite des Sorciers de Waverly Place. Mais, avant tout, avec Steven Martin et Martin Short, ils forment incontestablement un trio vedette de Disney+.

Source : Disney.