Il ne reste plus que quelques jours avant la diffusion de l'une des plus grosses nouveautés Disney+ de 2025, la nouvelle série Marvel Daredevil Born Again. C'est l'une des plus grandes attentes de l'année et la plateforme de streaming vidéo n'aura pas le droit à l'erreur. La comparaison directe avec l'originale de Netflix sera inévitable et il faut donc que ce prochain chapitre soit au minimum du même niveau en termes de qualité. Dans les semaines à venir, le service SVOD va aussi jouer gros avec le grand retour d'une série hyper appréciée.

Cette série Disney+ qui plait énormément revient en avril 2025

Alien Earth, Daredevil Born Again, Percy Jackson et les Olympiens Saison 2 ou encore The Bear Saison 4, de belles choses arrivent sur Disney+ jusqu'à la fin de l'année ! Plusieurs de ces séries n'ont pas encore de date de diffusion, contrairement à un autre programme phare qui sera bientôt de retour. Après un peu moins de trois ans d'attente, la saison 2 d'Andor, une série Star Wars, débarquera enfin le 23 avril 2025. Et autant dire que certains sont plus qu'impatients de retrouver Cassian Andor (Diego Luna), Bix Caleen (Adria Arjona) et le reste du casting étant donné la très bonne, voire même l'excellente réception de la saison 1. Actuellement, cette production Disney+ est à 8,4/10 sur IMDb et 96% (presse) et 87% (téléspectateurs) sur Rotten Tomatoes.

Des retours élogieux qui ont été utilisés par Disney+ pour le tout premier trailer d'Andor Saison 2. « L'un des grands plaisirs de ce tournage est l'ampleur de l'histoire et la variété des profils de personnages qu’elle offre de rencontrer, qu’il s’agisse de gens ordinaires, de suzerains impériaux ou bien encore de révolutionnaires animés d’une foi inébranlable. Tous sont autant de vraies personnes qui prennent des décisions aux dimensions épiques et qui sont confrontées à des questions aux conséquences terrifiantes. Le voyage de Cassian est l'âme et la colonne vertébrale de notre histoire, mais c'est le chœur qui fait le spectacle. J'ai hâte que les spectateurs voient où nous les menons dans la saison 2 » a déclaré Tony Gilroy, créateur et producteur de la série Disney+.

La saison 2 d'Andor fera donc partie des sorties Disney+ d'avril 2025, et aura le droit à une diffusion un peu particulière. Les 12 épisodes seront en effet découpés en 4 chapitres, à raison de 3 épisodes par semaine.

Source : YouTube Disney Plus France.