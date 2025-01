Avant même le succès d'Alien Romulus, qui va permettre au film d'avoir une suite, la Fox et la firme aux grandes oreilles ont confirmé le développement d'une série télévisée pour Disney+. Une grande première pour la cultissime saga qui, jusque-là, ne s'était illustrée qu'au cinéma. Ça attire la curiosité, tout en faisant peur également, car on se dit que les moyens seront moindres et que le résultat ne sera donc peut-être pas à la hauteur du mythe.

Une nouvelle bande annonce encourageante pour Alien Earth

La série Alien Earth pourrait bien créer la surprise pour au moins deux raisons. La première, c'est que le show télévisé commandé pour la plateforme Disney+ est dirigé par Noah Hawley qui a déjà démontré un talent certain avec Fargo et Legion. La deuxième, c'est le contexte de cette nouvelle histoire qui ne se déroulera plus dans l'espace, mais sur Terre, ce qui n'a jamais été fait jusqu'à maintenant. En effet, suite au crash d'un mystérieux vaisseau spatial, une jeune femme incarnée par Sydney Chandler (Sugar, Don't Worry Darling) et un groupe de soldats vont faire une rencontre avec une grande menace. Oui, ce n'est pas un spoiler, ce sera un xénomorphe.

Dans une nouvelle bande-annonce d'Alien Earth publiée par Disney+, on a même un aperçu de ce fameux crash qui pourrait changer à jamais la face de la Terre. Le teaser très dynamique montre le vaisseau en pleine combustion qui se dirige vers notre planète. Mais avant ce plan, on voit la chute d'un fagehugger qui, une fois libéré, devrait être la source de tous les problèmes des acteurs de la série Alien Earth. Un casting qui sera composé entre autres de Sydney Chandler donc, mais aussi de Timothy Oyphant (Justified) qui sera un synthétique, Essie Davis (Game of Thrones, The Babadook), Alex Lawther (The End of the F***ing World) ou encore Samuel Blenkin (The Witcher).

Un poster qui transpire la classe pour la série Disney+

Avant la sortie d'Alien Earth dès cet été, sans plus de précision Disney+ a donc partagé de nouvelles images dans son teaser trailer, mais également avec un poster qui dévoile encore l'illustration principale. Une composition qui, il faut le dire, transpire tout de même la classe. On a aussi un avant-goût de l'accroche de cette série qui troque le « Dans l'espace, personne ne vous entendra crier » d'Alien pour « Dans l'espace, nous étions plus en sécurité ». Un joli clin d'oeil à l'oeuvre légendaire de Ridley Scott.

Voici pour rappel le synopsis officiel de la série TV Alien Earth. « Lorsqu'un mystérieux vaisseau spatial s'écrase sur la Terre, une jeune femme et un groupe de soldats font une découverte terrifiante qui va les confronter à la plus grande menace de la planète. Alors que le groupe recherche des survivants dans l'épave du crash, ils rencontrent de mystérieuses formes de vie prédatrices plus menaçantes qu'ils n'auraient jamais pu l'imaginer. Avec cette nouvelle menace, l'équipe de recherche doit se battre pour survivre mais leurs décisions face à cette découverte pourraient bien changer la planète Terre telle qu'ils la connaissent ». Si tout vous donne envie, comme à nous, rendez-vous cet été sur Disney+.

Source : Disney Plus France.