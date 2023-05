Disney+ va accueillir prochainement un anime très attendu par le public. Il sera disponible en simulcast sur la plateforme de SVOD, pour le plus grand bonheur des fans.

Disney+, Amazon Prime Video et Netflix se livrent une guerre sans merci sur le marché de la SVOD. Ces plateformes possèdent chacune leurs propres spécificités et tarifs. Netflix vient de se mettre une partie du public à dos en décidant de rendre payant le partage de compte pour les utilisateurs qui se trouvent hors du foyer du téléspectateur principal. De leur côté, Prime Video et Disney+ permettent toujours de faire profiter de son abonnement à ses proches. Une autre donnée pèse aussi lourd dans la balance : les séries originales exclusives. Comme sur le marché des jeux vidéo, les séries originales à très gros budget proposées par les services de SVOD représentent un argument de poids auprès des consommateurs. De manière générale, le catalogue influence largement le choix de l'utilisateur. Dans quelques semaines, Disney+ disposera d'un nouveau morceau de choix pour attirer le public.

La partie 2 de Bleach Thousand-Year Blood War en simulcast

Le 8 juillet prochain, la partie 2 de l'anime Bleach : Thousand-Year Blood War sera diffusée en simulcast sur Disney+. Cela signifie que les fans français pourront en profiter quasiment en même temps que les téléspectateurs japonais. Rappelons que la première partie était sortie le 11 octobre 2022 sur TV Tokyo au Japon et seulement le 29 mars de cette année en France, sur Disney+. Celle-ci vient tout juste de se terminer avec la diffusion du 13e épisode. La seconde partie, nommée "The Separation" s'est dévoilée dans un trailer explosif qui fait déjà saliver les fans de Bleach. Le public français n'aura à patienter que quelques semaines avant de retrouver Ichigo Kurosaki.

L'intégralité de l'anime culte Bleach disponible sur Disney+

Vous n'avez vu aucune saison de Bleach et Thousand-Year Blood War vous intrigue ? Bonne nouvelle, Disney+ propose toutes les saisons de l'anime sur sa plateforme. Vous n'avez donc pas besoin de vous faire des nœuds en cerveau en multipliant les abonnements pour découvrir Bleach en intégralité. Voici un bref synopsis de l'anime culte adapté du manga de Tite Kubo.

D'aussi loin qu'il se souvienne, Ichigo Kurosaki a toujours été capable de voir les fantômes. Mais lorsqu'il rencontre Rukia, une faucheuse d'âmes qui combat les esprits maléfiques connus sous le nom de Hollows, sa vie change à jamais...

Une fois à jour, vous pourrez profiter comme il se doit de Bleach : Thousand-Year Blood War, Part 2 – The Separation dès le 8 juillet prochain sur Disney+.