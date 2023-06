Coup dur pour les utilisateurs de Netflix. Depuis quelques jours, le partage de compte payant est entré en vigueur en France. La politique de la plateforme de SVOD a frustré de nombreux téléspectateurs, mais heureusement, il existe une technique pour continuer à utiliser le partage de compte Netflix gratuitement. Une bonne nouvelle, car en ce mois de juin, les nouveautés arrivent en nombre sur la plateforme. Mais avant de plonger dans ces films et séries tout juste sortis du four, pourquoi ne pas vous pencher sur les shows de qualité qui n'attendent que vous depuis un moment ? Comme Juvenile Justice, par exemple. Croyez-nous, vous auriez tort de passer à côté de ce drama poignant sorti en 2022.

Juvenile Justice, un drama Netflix à ne pas manquer

Dans Juvenile Justice, nous suivons l'histoire de Sim Eun Seok, une juge froide et impitoyable qui travaille au département de la justice pour mineurs du tribunal de district de Yeonhwa. La femme déteste au plus haut point les délinquants juvéniles. Très vite, on comprend que Sim Eun Seok possède autant de démons et de tourments que les hors-la-loi qu'elle confronte au tribunal. Autour de Sim Eun Seok, gravitent quelques personnages forts, comme Cha Tae-Joo, un juge particulièrement investi dans son travail de réinsertion des jeunes et qui n'hésite pas à remettre en question celui de sa collègue.

Entre la cruauté des actes commis par les jeunes délinquants et le passé de Sim Eun Seok, Juvenile Justice ne nous ménage à aucun moment. L'injustice que l'on peut ressentir au vu de certaines situations nous prend réellement aux tripes. Surtout que l'une des affaires traitées dans le drama Netflix (dont nous ne dirons rien pour ne pas gâcher le suspens) est inspirée de faits réels survenus en Corée du Sud. La série nous amène à nous interroger sur les notions de justice, de moralité et tout simplement à nous demander si elles existent vraiment.

Un drama auquel on repense même après la fin

Par son ambiance et grâce au talent de Kim Hye-Soo, également connue pour son rôle dans la série Under the Queen's Umbrella, Juvenile Justice captive du début à la fin. Les musiques se font plutôt discrètes, mais sont parfaitement dans le ton pour renforcer l'intensité des scènes les plus poignantes. Contrairement à un drama comme Stranger, ne vous attendez pas à moult rebondissements. Ce qui compte ici est d'aborder le sujet sensible de la délinquance juvénile sans manichéisme, de comprendre les responsabilités de la société dans les actes des adolescents, mais aussi les ressorts psychologiques qui ont amené Sim Eun Sook à cette aversion pour les jeunes délinquants. Il faut donc être sensible au sujet pour apprécier au mieux le drama, sombre de la première à la dernière seconde.

Dans Juvenile Justice, on ne rigole pas, mais on compatit, on lâche quelques larmes, on s'interroge et on échange lorsque l'on peut regarder la série accompagné. Un beau tour de force qui nous donne forcément envie d'avoir une saison 2. Celle-ci était bel et bien prévue, mais en début d'année, des rumeurs indiquaient que Netflix avait annulé la production.