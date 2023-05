L'excellente série The Mandalorian est en train de subir de plein fouet la situation Hollywoodienne et on vient d'apprendre une triste nouvelle.

Après une saison 3 en grande pompe et une bataille assez épique dont on taira les tenants et les aboutissants pour ne pas rentrer dans le spoil, la série The Mandalorian avait tout ce qu'il faut pour une suite radieuse. Hélas c'était sans compter la grève qui se tient actuellement à Hollywood. En effet, début mai on pouvait apprendre que le syndicat des scénaristes avait acté l’échec des négociations avec les principaux studios sur une hausse des rémunérations. Cela semble toucher tout le monde, même les plus gros comme Disney.

The Mandalorian est en pause pour une durée interminée

En effet selon un nouveau rapport de Deadline, la grève des scénaristes retarde officiellement la production de la quatrième saison de The Mandalorian. L'équipe de la série qui visait initialement une date de début de tournage en septembre prochain, semble en effet se trouver dans une mauvaise passe. Tout est en pause et pendant encore longtemps. Selon certaines estimations, la situation pourrait s'aggraver et continuer jusqu'en été et peut-être même jusqu'en septembre 2023. Tout ceci rentre évidemment en contradiction avec des informations du réalisateur Jon Favreau Jon lui même qui en février 2023 disait que les scripts de la saison 4 de The Mandalorian avaient été achevés. Bien sûr, les scripts pourraient être très bien tels quels, mais avec la grève en place, le reste de la distribution et de l'équipe n'aurait pas la liberté de création qu'ils ont habituellement sur le plateau quand la situation avec les scénaristes est au beau fixe.

Star Wars Andor 2 aussi dans la galère ?

De son coté la série Andor est aussi dans la mouise avec la saison 2. Cette fois cela va même plus loin puisque son créateur/réalisateur Tony Gilroy, a officiellement arrêté tout travail sur la deuxième saison.

J'ai interrompu tout travail d'écriture sur Andor avant minuit le 1er mai. Après avoir été informé de la réunion du samedi, j'ai informé Chris Keyser à la WGA dimanche matin que je cesserais également toutes les fonctions de production non écrites.

Bref, les scénaristes veulent une meilleure rémunération et ils semblent décider à avoir gain de cause. Outre Star Wars et Disney de nombreux projets comme la série The Last of Us sont en pause. De manière générale ce sont toutes les grosses entreprises dans le milieu comme Netflix et Amazon qui sont dans la tourmente. On espère évidemment que la situation pourra se résoudre rapidement et que tout le monde pourra y trouver son compte. En attendant, ne vous attendez pas à la saison 4 de The Mandalorian pour 2024.